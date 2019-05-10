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Политика

Гордый Путин в День Победы взбесил злобных украинцев

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвал Парад Победы на Красной площади. 
прочитано 1626 раз

Российский президент РФ Владимир Путин и все, что с ним связано, не дает покоя завсегдатаям соцсетей с Украины. На этот раз пользователи Незалежной обратили внимание на тот факт, что на Параде Победы 9 мая в Москве присутствовал только один высокопоставленный иностранный гость  – экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Он поднялся на трибуну вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как украинцы, более никто из глав государств, которых коснулась Вторая мировая война, не проявил желание быть в этот день с лидером страны.

Так, украинцев особенно задело отсутствие на параде в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сам заявил, что не получал приглашения на Парад Победы.

29 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не ждет никого из зарубежных лидеров на торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 2019 году. 

Впрочем, это не редкость, когда на праздничные мероприятия в российскую столицу 9 мая съезжаются иностранные гости. Так, в 2018 году на Параде Победы присутствовали из зарубежных политиков премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. 

10 мая 2019, 10:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды поздравили ветеранов с 9 мая

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