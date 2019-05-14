Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Впечатляющее изображение появилось на одном из керченских
порталов. Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на издание "Примечания", молнии ударили по автомобильной части Крымского моста.
На снимке вспышки видны с обеих сторон переправы. Сама трасса не пострадала, движение автомобилей по Крымскому мосту также не прекратилось, сообщили СМИ.
Как оказалось, новость о молниях – очередная информационная атака переправы со стороны украинцев. Журналисты издания "Крым.News" связались с инфоцентром "Крымский мост". Там заявили, что опубликованное изображение с молниями – фотошоп, а сама новость – фейковая.
В комментариях пользователи жестко высказались об очередной лживой новости от украинских СМИ. "Много информации не раскрыто. Например, какая сила ветра была вокруг незаконного моста? Дул ли этот ветер со свободной Украины или это был оккупационный ветер из России?" – поиронизировал Павлов Дмитрий.
Крымский мост даже спустя год после открытия продолжает будоражить сознание некоторых жителей Украины. На днях в Сети появились свежие фотографии переправы. Украинские пользователи заявили, что по трассе якобы никто не ездит даже на майские праздники.
На самом деле за прошедшие две недели на Крымском мосту побывали почти 100 тысяч автомобилей. Только за первые майские праздники по трассе проехали более 20 тысяч транспортных средств, а количество отдыхающих перевалило за 250 тысяч.
Совсем скоро откроется железнодорожная часть переправы. Строители уже завершили основные работы, идет укладка шпал. Планируется, что первые пассажирские и грузовые поезда проедут по Крымскому мосту к концу года.
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