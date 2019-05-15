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Политика

"Единая Россия" укрепляет межпартийный диалог в Азии

Андрей Турчак и Тадамори Осима. Фото: er.ru
В ближайшее время "ЕР" откроет во Владивостоке международный центр по взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеаского региона. Об этом в ходе визита делегации "Единой России" в Японию сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. 
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Он отметил, что встреча губернаторов двух стран прошла позитивно, восстановлен совет глав регионов. "Для нас, как для двух правящих партий, важно развивать межпартийные связи не только в рамках соглашения, которое было подписано в апреле 2018 года", – сказал парламентарий.

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По его словам, одна из договоренностей уже реализована. Речь идет о создании во Владивостоке партийного центра по взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Японией, Китаем, Южной Кореей и другими государствами.

Новый центр во Владивостоке будет укреплять отношения между "Единой Россией" и японской Либерально-демократической партией. Об этом Турчак заявил на встрече с главой Палаты представителей парламента Страны восходящего солнца Тадамори Осимой.

Фото: er.ru

Вице-спикер Совфеда высоко оценил развитие отношений между Москвой и Токио, отметив, что визит единороссов носит межпартийный, межпарламентский и гуманитарный характер. Турчак поблагодарил коллегу за встречу и выразил надежду на конструктивный диалог.

Осима в ответ подчеркнул важность дальнейшего межрегионального обмена. В свою очередь генеральный секретарь Либерально-демократической партии пригласил премьер-министра России, главу "ЕР" Дмитрия Медведева посетить Японию.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

А руководитель политического совета Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида отметил, что конструктивные отношения между руководством двух стран невозможно сформировать без парламентов и партий. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества законодательных органов.

Автор: Иван Поляков15 мая 2019, 16:53

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