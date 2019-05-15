"Единая Россия" укрепляет межпартийный диалог в Азии
Он отметил, что встреча губернаторов двух стран прошла
позитивно, восстановлен совет глав регионов. "Для нас, как для двух
правящих партий, важно развивать межпартийные связи не только в рамках
соглашения, которое было подписано в апреле 2018 года", – сказал
парламентарий.
По его словам, одна из договоренностей уже реализована. Речь идет о создании во Владивостоке партийного центра по взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Японией, Китаем, Южной Кореей и другими государствами.
Новый центр во Владивостоке будет укреплять отношения между "Единой Россией" и японской Либерально-демократической партией. Об этом Турчак заявил на встрече с главой Палаты представителей парламента Страны восходящего солнца Тадамори Осимой.
Вице-спикер Совфеда высоко оценил развитие отношений между Москвой и Токио, отметив, что визит единороссов носит межпартийный, межпарламентский и гуманитарный характер. Турчак поблагодарил коллегу за встречу и выразил надежду на конструктивный диалог.
Осима в ответ подчеркнул важность дальнейшего межрегионального обмена. В свою очередь генеральный секретарь Либерально-демократической партии пригласил премьер-министра России, главу "ЕР" Дмитрия Медведева посетить Японию.
А руководитель политического совета Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида отметил, что конструктивные отношения между руководством двух стран невозможно сформировать без парламентов и партий. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества законодательных органов.
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