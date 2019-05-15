"Единая Россия" укрепляет межпартийный диалог в Азии

В ближайшее время "ЕР" откроет во Владивостоке международный центр по взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеаского региона. Об этом в ходе визита делегации "Единой России" в Японию сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



прочитано 766 раз