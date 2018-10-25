"Единая Россия" развивает межпартийный диалог в мире

В Москве открылась X Генеральная Ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), организованная при поддержке "Единой России". Участники встречи говорили сегодня о многополярном мире, роли России в налаживании межпартийного диалога и создании пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.

С приветственным словом к участникам встречи обратился президент Владимир Путин. Он отметил значительный вклад "Единой России" в работу конференции. Говоря о мировом значении МКАПП, глава государства указал на то, что Ассамблея в полной мере доказала свою эффективность и востребованность, обеспечивая конструктивное взаимодействие между партиями стран азиатского континента и предоставляя хорошую возможность для обсуждения важных вопросов мировой политики и экономики.

По словам Путина, в России приветствуют усилия МКАПП, направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов и кризисов, на упрочнение принципов справедливости, равенства и взаимного уважения международных отношений.

Приветствуя собравшихся, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сказал, что партия предлагает всем открытое и полноценное сотрудничество, и, если надо, посредничество, в поиске путей урегулирования спорных вопросов конкретного региона.





О том, что в "Единой России" всегда придавали особое значение развитию межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском и евразийском направлениях, заявил председатель Высшего совета Борис Грызлов.

Он поблагодарил коллег за активное взаимодействие и выразил уверенность в том, что формат Международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийный диалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе.





Основные тезисы, которые зафиксированы в проекте Московской декларации МКАПП, озвучил член ее постоянного комитета, глава комиссии президиума генсовета "ЕР" по международной деятельности, сенатор Андрей Климов. Он указал на то, что в декларации говорится о необходимости диалога в международных отношениях и подчеркивается значение многополярного мира.

В проекте документа зафиксирован тезис о том, что все ответственные политические партии не должны поддерживать международный терроризм, как бы он ни назывался и под какими бы масками на международной арене не выступал.

Парламентарий добавил, что участниками X Генассамблеи МКАПП также разрабатываются меры конкретного взаимодействия по созданию пространства большой Евразии, свободного от искусственных барьеров.





В свою очередь председатель-учредитель МКАПП Хосе де Венеция (младший) отметил важность лидерства и участия новой России и российского народа на международной арене.

Лидерство и участие новой России и великого российского народа на международной арене будет крайне важно. Нам всем известен символ России – двуглавый орел. Новая Россия смотрит на Запад, и на Восток.

Генеральный секретарь организации Пак Ро-Бек указал на первостепенные задачи, которые предстоит решить. Первая – члены организации должны расширять масштабы своей деятельности и повысить качество своей работы, вторая – повысить юридический статус МКАПП и третья – работа над развитием партнерства между политическими партиями континента.





Он подчеркнул, что с гордостью может говорить о том, что сделано за последние два года. "Существует два слова, которыми можно подытожить деятельность МКАПП – "преемственность" и "перемены", – отметил генсек организации.

Международная конференция азиатских политических партий объединяет более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Ее основная цель – содействие развитию сотрудничества, взаимопониманию и доверию между странами и континентами.