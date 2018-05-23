Эксперт: "Единая Россия" делает ставку на открытость

Внутрироссийские и международные тенденции требуют от любой политической силы гибкости и оперативной реакции на острые проблемы, а также их решения с вовлечением максимально широких слоев избирателей, полагает аналитик. По словам Орлова, "Единая Россия" – это открытая партия, причем как по отношению к собственным активистам на местах, так и к общественности.

Эксперт напомнил, что в конце 2017 года единороссы сделали ставку на максимально открытую модель праймериз. По его словам, в них принимали участие даже те, кто выступал в роли протестных лидеров на местах. К примеру, Игорь Востриков в Кемерово.

Орлов отметил, что в рамках конференции "Направление 2026" прозвучали новые идеи, которые позволят расширять открытость "ЕР". Сам политолог выступил с инициативой ввести внутрипартийную систему оценки деятельности законодателей разных уровней, причем в оценке должны обязательно участвовать первичные отделения.

"Единая Россия" уже сделала немало шагов, чтобы стать "партией вовлеченных", предлагающей разным группам сторонников свои проекты и формы активности", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что партия стремится быть молодой по своему составу силой, чему способствует множество социальных лифтов для молодых людей из регионов, которые хотят проявить себя в роли партийных активистов, парторганизаторов или публичных политиков.





В этом плане прекрасной возможностью для молодежи является масштабный проект "ПолитСтартап", в рамках которого Орлов был привлечен в качестве наставника. По его словам, проект доказал свою эффективность. "Это направление предлагается расширять и организовать постоянно действующий кадровый проект для привлечения новых молодых людей в партию", – сказал эксперт. Он уверен: это может стать значительным преимуществом "ЕР" в условиях смены политических поколений.

Кроме того, Орлов выступил с инициативой проекта "Индикатор", который позволит быстро и эффективно использовать финансовые и организационные ресурсы всеми партийными подразделениями.

Еще одно важное направление работы "ЕР" - цифровизация. "И это не дань моде, а работа на перспективу", - полагает эксперт.

По его словам, по этой теме на партконференции также прозвучало немало инициатив. К примеру, было предложено внедрить систему прогнозирования общественно-политической ситуации и социального самочувствия в регионах, провести отработку и внедрение технологии дистанционного голосования, включая волеизъявление на праймериз.

"Это повышает и конкурентоспособность "ЕР" – в любой момент предложить гражданам наиболее адекватное предложение из возможных, как в ходе федеральных и региональных избирательных кампаний, так и реагируя на запросы локальной повестки", - пояснил Орлов. Политолог подчеркнул, что в этом направлении действуют старые и создаются новые проекты партии. Он напомнил, что в ходе конференции премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативу секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака о запуске проекта "Чистая страна" для мониторинга состояния окружающей среды в субъектах Федерации.





В целом, отметил Орлов, единороссы предлагают адекватный ответ на те вызовы, которые стоят перед страной сегодня. Это обновление элит, технологический прорыв и многое другое.

"В отечественной политической системе "Единая Россия" является важным институтом, позволяющим выстраивать коммуникацию между Владимиром Путиным и тем большинством, на которое он опирается", – резюмировал аналитик.

Напомним, в Москве 21 мая прошла партийная конференция "Направление 2026". Представители "Единой России" из регионов участвовали в работе трех дискуссионных площадках. В числе участников были законодатели различных уровней, лидеры фракций в региональных парламентах, секретари отделений.

В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошел сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на региональном.

Итоги "Направления 2026" являются ориентиром в работе и в то же время мандатом на запуск определенных изменений, заявил заявил секретарь Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак. Он отметил, что в обсуждениях принимали участие около 30 тысяч человек.

По словам Турчака, это и есть разворот в регионы, о котором в "ЕР" говорили в ходе XVII съезда в декабре прошлого года. Подобные "мозговые штурмы", уверен политик, должны проходить в партии на постоянной основе.