Почему граждане доверяют "Единой России"

Прошедшие в декабре местные выборы снова подтвердили, что граждане доверяют "Единой России". Выдвиженцы партии получили ощутимую поддержку в регионах.

"Единая Россия" демонстрирует высокие электоральные результаты в межвыборный период. Очередные муниципальные выборы снова подтвердили, что граждане доверяют партии, отдавая свои голоса ее выдвиженцам. Такое мнение высказал член высшего совета "ЕР", генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Политолог напомнил, что 23 декабря в семи российских регионах прошли выборы, на которых были замещены 36 вакантных мандатов. По итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 29 мандатов, это более 80%.

В частности, единоросс Василий Смолин стал главой Бичурского района в Бурятии, заручились поддержкой и еще четверо кандидатов от партии, они стали главами сельских поселений республики. На досрочных выборах главы сельского поселения Куть-Ях в ХМАО победила Лариса Жильцова, также единороссы выиграли выборы в Якутии.





Еще одна кампания прошла 16 декабря: в 11-ти регионах замещалось 110 мандатов. По итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 93 мандата, что составило 85%, подчеркнул Орлов.

Выводы очевидны. Граждане доверяют "Единой России", отдают свои голоса выдвиженцам партии. А заявления о том, что "Единая Россия" теряет поддержку, по-прежнему далеки от реальности.

Единый день голосования прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 53 регионах.

По итогам выборов по партийным спискам в законодательные органы власти и на уровне административных центров "Единая Россия" получила 48%, по одномандатным избирательным округам – 72% поддержки избирателей.