"Молодая гвардия" поможет обновлению "Единой России"
"Обновление – это не только изменение кадрового состава. Это, прежде всего, обновление смыслов, новые подходы к работе, стремление стать эффективнее и ближе к людям на каждом участке и в каждом регионе. Считаю, что "Молодая Гвардия" должна и может быть в авангарде этого обновления", – сказал Турчак.
Он отметил, что у "Молодой гвардии" есть не только политическое направление, но и социальное. Организация должна представлять интересы всей молодежи и быть плечом поддержки. Турчак призвал молодежь реагировать на проблемы людей и на злободневные темы в регионах.
От того, насколько эта реакция будет быстрой и содержательной будет зависеть политической будущее и "Молодой Гвардии", и "Единой России".
На сегодня 110 молодогвардейцев из 69 регионов вошли в состав региональных политических советов партии. "Растет новая смена. Это значит, что у "Единой России" есть кадровый резерв и политическое будущее", - подчеркнул секретарь генсовета.
Он также отметил, что молодежный проект "Школа парламентаризма" позволил многим получить новые знания об общественно-политической деятельности. Не менее значимый проект "Другой университет", запушенный сегодня, позволит молодым людям реализовать себя по самым разным направлениям, выразил уверенность Андрей Турчак.
"Молодая гвардия" – всероссийская общественно-политическая молодежная организация партии "Единая Россия". Создана 16 ноября 2005 года. Является стартовой площадкой для молодых людей, желающих вступить в "Единую Россию" и заниматься политической деятельностью.
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