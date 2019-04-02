На праймериз "ЕР" начались дебаты кандидатов
Парламентарий отметил, что каждый участник предварительного голосования (ПГ) должен провести дебаты минимум на двух площадках. Избиратели могут наблюдать да дискуссиями в режиме онлайн на тематическом сайте.
Дебаты – одно из основных мероприятий в рамках предварительного голосования, отметил Александр Грибов. По его словам, у кандидатов есть отличная возможность получить опыт в публичной политике, озвучить свою позицию по самым актуальным вопросам.
"Участие в дебатах обязательно для всех: на одной дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики", – сказал единоросс.
По его словам, дискуссии будут идти по 10 основным темам. Они касаются самых разных сфер – медицина, ЖКХ, экономика, спорт, экология, культура и другие направления.
Те, кто только делает шаги в мир большой политики, как следует подготовиться к дебатам поможет уникальный проект "ЕР" "ПолитСтартап". "Для участников проекта разработана специальная образовательная программа", – подчеркнул парламентарий.
На этой неделе дискуссии пройдут на 70 дебат-площадках. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте предварительного голосования. Дебаты будут идти до 15 мая.
Стоит отметить, что "Единая Россия" – первая партия в стране, определяющая своих кандидатов путем праймериз. Претенденты от "ЕР" на должности депутатов заксобраний и административных центров, а также на довыборах в Госдуму будут определены 26 мая – на едином две предварительного голосования. Чтобы принять в нем участие нужно авторизоваться через портал Гослуслуг.
В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44 регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местных заксобраний, муниципальных руководителей.
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