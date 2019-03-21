Как пройдут праймериз "Единой России"

"Единая Россия" продолжает прием заявок для участия в праймериз. Предварительное голосование пройдет 26 мая.

Уже более 300 человек подали документы для участия в партийных праймериз по отбору кандидатов на выборы в региональные законодательные собрания и городские думы. По итогам масштабной заявочной кампании будут зарегистрированы несколько тысяч кандидатов, которых избиратели определят в единый день предварительного голосования.

"Наше предварительное голосование – открытый, прозрачный и честный способ отбора кандидатов на выборы в единый день голосования", – подчеркнул замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

О желании участвовать в выборах все чаще заявляют молодые люди – для них "Единая Россия" запустила кадровый проект "ПолитСтартап". Он помогает молодежи обрести навыки проведения дебатов и избирательных кампаний. В этом году наставниками стали 770 федеральных и региональных политиков и политтехнологов.





Селиверстов напомнил: "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых праймериз. В этом году для проведения предварительных выборов она серьезно обновила систему электронного голосования. Теперь каждый желающий может пройти авторизацию с помощью портала "Госуслуги".

В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44 регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местных заксобраний, муниципальных руководителей.