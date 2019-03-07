Медведев отчитал непонятливого Лукашенко за Крым

Дмитрий Медведев припомнил Александру Лукашенко все его грехи. Батька до сих пор не признал Крым и при этом позволяет себе делать некорректные заявления в адрес России.

Российский премьер отчитал президента Белоруссии за резкие высказывания в адрес Москвы. Лукашенко заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран, и даже пытался шантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены на российские энергоносители. Говоря о развитии интеграции, Медведев привел в качестве примера процесс становления Евросоюза.

"Любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем кого-то подозревают, что там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь", – сказал глава правительства.

По мнению премьера, продвинутым путем для России и Белоруссии является реализация договора о Союзном государстве 1999 года. А в нем, кстати, прописано, что Россия и Белоруссия должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этому пункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встать на строну Москвы при оценке происходящих на Украине событий. Но Лукашенко почему-то не торопиться этого делать.





"Нужно создать те институты, которые не созданы. И тогда можно сказать, что этот союз состоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон", - сказал Медведев.

Договор о создании Союзного государства также предусматривал, что в перспективе у России и Белоруссии должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент. Вместо этого Лукашенко пытается лавировать между Западом, обложившим его санкциями, и Россией. Такая политика явно противоречит традиционным дружеским отношениям между государствами.