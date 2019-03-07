Медведев отчитал непонятливого Лукашенко за Крым
Российский премьер отчитал президента Белоруссии за резкие высказывания в адрес Москвы. Лукашенко заявлял, что Россия тормозит интеграцию двух стран, и даже пытался шантажировать Кремль с целью выплатить Минску компенсацию за высокие цены на российские энергоносители. Говоря о развитии интеграции, Медведев привел в качестве примера процесс становления Евросоюза.
"Любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чем кого-то подозревают, что там прибежали и на ухо сказали. Не очень хороший путь", – сказал глава правительства.
По мнению премьера, продвинутым путем для России и Белоруссии является реализация договора о Союзном государстве 1999 года. А в нем, кстати, прописано, что Россия и Белоруссия должны проводить согласованную внешнюю политику. Согласно этому пункту документа, Минск уже давно должен был признать Крым российским и встать на строну Москвы при оценке происходящих на Украине событий. Но Лукашенко почему-то не торопиться этого делать.
"Нужно создать те институты, которые не созданы. И тогда можно сказать, что этот союз состоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон", - сказал Медведев.
Договор о создании Союзного государства также предусматривал, что в перспективе у России и Белоруссии должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент. Вместо этого Лукашенко пытается лавировать между Западом, обложившим его санкциями, и Россией. Такая политика явно противоречит традиционным дружеским отношениям между государствами.
Интервью знаменитости "порвали" на цитаты
Его оплошность высмеяли пользователи
Ранее певице был запрещен въезд на Украину
Дмитрий Дмитренко был сам не свой