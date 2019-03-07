Колю в президенты: раскрыт коварный замысел Лукашенко против Путина
По заявлению Лукашенко, речь идет об усилении законодательной ветви власти, то есть роли парламента в жизни страны. Реформа может коснуться и избирательного законодательства: Батька не исключил введения пропорциональной системы.
Президент признался, что больше всех заинтересован в реформе. Менять конституцию Батька хочет с прицелом на будущее – чтобы сохранить стабильность созданной им политической системы.
Для Москвы конституционная реформа Лукашенко может обернуться катастрофой и потерей влияния в братской республике, полагают эксперты. По их мнению, перекраивая главный закон страны, Батька хочет добиться двух целей.
"Первое, не столь значимое – создание постов для сыновей Лукашенко. Точнее, наделение уже существующих должностей реальной властью", – пишет посвященный белорусской проблематике телеграм-канал "Бульба престолов". Авторы полагают, что Батька, покинув пост президента, может продвинуть сыновей на посты вице-президента и премьер-министра.
У Лукашенко три сына. Старший – Виктор, член Совета безопасности республики, средний – Дмитрий, глава "Президентского спортивного клуба". "К тому же возникают перспективные варианты и для Николая", – отмечают эксперты канала. Николай, или Коля, как его зовут в народе, – младший сын Лукашенко, в этом году ему исполнится 15 лет.
Батька неоднократно говорил, что сыновья повторять его жизненный путь не желают. Не исключено, что Лукашенко делает такие заявления для отвода глаз, а в реальности вынашивает совсем другие планы.
Вторая цель конституционной реформы – превратить Белоруссию в парламентскую республику, отмечает "Бульба престолов". По мнению авторов, в таком случае власть в стране возьмут политики, воспитанные на западных грантах, учившиеся в иностранных вузах и в целом ориентированные на Запад.
Расклад в будущем парламенте может быть таков: почти 50% мест занимают прозападные националисты, 30% – у партии Лукашенко. "А остальное – маргиналы, где каких-нибудь 2-3% ухватит и созданная впопыхах пророссийская партия", – рисуют неприглядную картину авторы.
Впрочем, уверены эксперты канала, в ближайшие годы подобный сценарий вряд ли возможен. Это значит, что у Москвы еще есть время, чтобы повернуть негативные процессы в братской республике вспять. Россия готова к тесной интеграции, вопрос в том, как далеко может пойти Лукашенко, чтобы этого не допустить.
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