Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
Батька требует равных условий для хозяйствующих субъектов и граждан двух стран. По словам президента, без этого о союзном государстве речи не идет. Удивительно, но при этом Лукашенко не замечает, как противоречит сам себе: он настаивает на том, что постулат суверенитета остается для Белоруссии незыблемым.
Недавно политик предложил Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях, но, по словам Лукашенко, та отвергла идею. "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на вражеские доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – задал риторический вопрос президент Белоруссии.
Эксперты отмечают, что поведение Батьки стало странным: он делает провокационные заявления, пытаясь найти выгоду в сотрудничестве с Кремлем. Александр Лукашенко часто бывает в России, ведет многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, а возвращаясь в Минск, ругает Москву на чем свет стоит.
В январе он принялся шантажировать Москву: заявил, что откажется защищать ее на западном направлении, если не получит компенсацию за высокие цены на российские энергоносители. Кремль тут же напомнил Лукашенко о многочисленных кредитах, которые получила Белоруссия. Мало того, Москва готова предоставить Минску отсрочку по платежам.
Однако Лукашенко не унимается: на днях он снова попросил у России денег. Теперь ему не хватает финансов, чтобы закрыть платежи все по тем же российским кредитам. Москва пока не ответила на просьбу.
СМИ Незалежной бурно обсуждают последние фото певицы
Девушка выбрала неудачное платье
Певица всю вину возложила на мужчину
Актриса призналась, что не может с ним расстаться