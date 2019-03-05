Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина

Александр Лукашенко вновь ставит условия Москве по интеграции, параллельно пытаясь наладить отношения с Западом. Как бы президенту Белоруссии не пришлось кусать локти после того, как от него отвернутся и Россия, и Европа.

Батька требует равных условий для хозяйствующих субъектов и граждан двух стран. По словам президента, без этого о союзном государстве речи не идет. Удивительно, но при этом Лукашенко не замечает, как противоречит сам себе: он настаивает на том, что постулат суверенитета остается для Белоруссии незыблемым.

Недавно политик предложил Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях, но, по словам Лукашенко, та отвергла идею. "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту – на вражеские доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – задал риторический вопрос президент Белоруссии.

Эксперты отмечают, что поведение Батьки стало странным: он делает провокационные заявления, пытаясь найти выгоду в сотрудничестве с Кремлем. Александр Лукашенко часто бывает в России, ведет многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, а возвращаясь в Минск, ругает Москву на чем свет стоит.





В январе он принялся шантажировать Москву: заявил, что откажется защищать ее на западном направлении, если не получит компенсацию за высокие цены на российские энергоносители. Кремль тут же напомнил Лукашенко о многочисленных кредитах, которые получила Белоруссия. Мало того, Москва готова предоставить Минску отсрочку по платежам.

Однако Лукашенко не унимается: на днях он снова попросил у России денег. Теперь ему не хватает финансов, чтобы закрыть платежи все по тем же российским кредитам. Москва пока не ответила на просьбу.