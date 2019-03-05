Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина
Новости из Белоруссии в последнее время приходят одна тревожнее другой. В понедельник, 4 марта, Лукашенко сделал еще один шаг на тернистом пути сближения с Западом.
Минск уведомил Вашингтон об отмене ограничений на число американских дипломатов в республике. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа после встречи главы ведомства Владимира Макея с представителем Госдепа Джорджем Кентом.
Руководитель внешнеполитического ведомства братской республики – человек непростой. Эксперты называют Макея главным сторонником сближения с Западом. Министра иностранных дел Лукашенко очень ценит: несмотря на авторитарный стиль руководства, Батька всегда советуется со своим главным дипломатом по любым значимым вопросам внешней политики.
Ограничения на число дипломатов в Белоруссии американцы ввели в 2008 году. В те годы в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других западных столицах Лукашенко называли "последним диктатором Европы". Видимо, теперь главный "плохиш" Старого Света ведет себя хорошо – грех его не поощрить.
На фоне медового месяца с Минском американцы продолжают усиливать давление на Москву. Неделю назад конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Ограничения затронут операции с госдолгом, а также банки и энергетический сектор.
Налицо "полная гармония" внешней политики России и Белоруссии. Пока Москва противостоит экономическому давлению коллективного Запада, Лукашенко сломя голову бежит с ним договариваться.
На прошлой неделе власти братской республики объявили об укреплении отношений с НАТО, а на этой договорились о расширении американского влияния внутри страны. Чего ждать от Лукашенко дальше?
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