Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина

Принято думать, что, несмотря на политические и экономические разногласия, Москва и Минск действуют как союзники на международной арене и плечом к плечу противостоят давлению Запада. Возможно, так оно и было до недавнего времени. Теперь же президент братской республики Александр Лукашенко стремительно превращается в лучшего друга наших заокеанских "партнеров".



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