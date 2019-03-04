Проект "ПолитСтартап" привлек тысячи молодых россиян

Заявки на участие в кадровом проекте "Единой России" "ПолитСтартап" подали за последние две недели 2,5 тысячи человек. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой, наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и ряда других регионов.



В этом году масштабный проект проходит в 36 субъектах Федерации, отметила парламентарий. Принять участие в "ПолитСтартапе" и пойти на выборы-2019 в административные центры намерены 572 человека, а стать членами законодательных собраний изъявили желание 544 кандидата.



По словам Аршиновой, задача "Единой России" – привлечь как можно больше молодежи к участию в предварительном голосовании, научить их работать в реальной избирательной кампании.

Одним из сторонников проекта является "Молодая гвардия". В текущем году МГЕР намерена подготовить к участию в праймериз 10 тысяч человек. "ПолитСтартап" станет одним из главных механизмов подготовки, трамплином для молодых людей в большую политику.

Подготовкой начинающих политиков займется технологический проект "Молодежные избирательные штабы-2019". МГЕР запустит его в 13 регионах, где ожидаются самые массовые избирательные кампании, сообщил зампред координационного совета "Молодой гвардии" Иван Дзюбан.

Как и в первом сезоне "ПолитСтартапа" участники будут вести кампании с помощью опытных наставников – политиков, экспертов, политтехнологов. Среди них много членов партии – Ольга Баталина, Сергей Боярский, Евгений Ревенко. Также среди наставников – политологи Евгений Минченко, Дмитрий Орлов и другие.

"ПолитСтартап" – кадровый проект, направленный на обновление партийных рядов. Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить на практике свои знания и умения.

В прошлом году заявки на участие в "ПолитСтартапе" подали более 1600 человек. По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в проекте, стал депутатом.