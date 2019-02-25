"Единая Россия" воспитает политических лидеров
С 25 февраля в шестидневной образовательной программе примут участие 50 человек, еще 100 – пройдут обучение в следующих потоках в марте-апреле, сообщила заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина. Она признала, что за неделю зрелым политиком стать невозможно.
"Если у человека есть профессиональный жизненный опыт, лидерские качества, необходимые для того, чтобы состояться в политике, то такая неделя плотного погружения поможет ему точнее сформулировать свои цели", – отметила Баталина.
"Единая Россия" тоже получит опыт от такого обучения: увидит новых людей, которые могут быть эффективными в политической деятельности. Его цель – найти в регионах ярких, инициативных и перспективных политиков, помочь им с новыми навыками и знаниями.
Запрос людей на обновление в политике, на новые лица очень высок, и у "Единой России" есть целый спектр самых разных проектов, которые на это направлены.
Среди таких проектов Ольга Баталина упомянула ежегодные партийные праймериз и образовательный проект "ПолитСтартап".
В свою очередь научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина отметила, что образовательный процесс будет системным. Его целью педагог назвала формирование профессиональной компетентности и политической воли слушателей.
Что касается практического наполнения обучения, то оно включает в себя тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии и оценке рисков.
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