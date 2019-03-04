Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы интеграция с Россией развивалась на его условиях. Он выдвинул Москве ряд условий и не собирается от них отказываться. В Кремле подобные ультиматумы считают неприемлемыми, но не могут уговорить Батьку отказаться от слишком смелых "хотелок".



Лукашенко потребовал от Москвы открытия рынка для идущей в Россию через Белоруссию санкционной продукции, скидки на нефть и газ, а также поставки Минску новейших систем вооружений, сообщил эксперт Андрей Суздальцев на сайте "Политическое обозрение". Только после этого, отметил он, Лукашенко подумает, стоит ли дальше интегрироваться с Россией. "Фактически он выставил Москве ультиматум", – уверен аналитик.

Москва пыталась образумить белорусского лидера почти весь прошлый год. По словам Суздальцева, много Россия не требовала: прекратить оскорблять Кремль, перекрыть контрабанду санкционной продукции, перестать помогать Украине в Донбассе, не подрывать калийный рынок. Только так Лукашенко может рассчитывать на финансовую и ресурсную поддержку России, добавил политолог.

Все точки над i белорусский лидер расставил 1 марта в ходе продолжительной беседы с общественностью. Из выступления Лукашенко Суздальцев сделал вывод, что тот всерьез рассматривает возможность сделать свое президентство пожизненным, а затем передать власть по наследству сыновьям.

Времени на решение белорусской проблемы у Москвы почти не осталось, констатировал эксперт. "Российско-белорусская интеграция мертва", – резюмировал он.

В ходе большого разговора с общественностью Лукашенко несколько часов метал гром и молнии в адрес Москвы. Он потребовал прекратить относиться к Белоруссии как к нахлебнику, озвучил обиды из-за якобы слишком высоких процентов по кредитам, которые дает Россия, а также заявил, что 98% белорусов против объединения двух стран.