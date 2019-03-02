Лукашенко странно оправдался за демарш против России

Во время "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко странно оправдался за то, что он не признал независимость Абхазии. Сперва он вспомнил о "хорошем" разговоре с угрожавшем ему бывшем генеральном секретаре НАТО, а затем обвинил в случившемся Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность президента России.

"Большой разговор с президентом" стал для Александра Лукашенко очередной возможностью оправдаться за свою внешнеполитическую линию, при которой Минск одновременно ждет от Москвы финансовой поддержки и требует не вмешиваться ни в какие другие дела. В частности, белорусский лидер оправдался за то, что в свое время не признал независимости Абхазии.

Президент Белоруссии подчеркнул, что был готов пойти на такой шаг, однако его решимость испарилась после визита бывшего генерального секретаря НАТО Хавьера Солана. "Долгий был разговор, хороший, и говорит, "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию", – цитирует РИА Новости Александра Лукашенко.

И если переговоры с испанским политиком, который откровенно угрожал ему, белорусский лидер вспоминает в положительном ключе, то о последовавшей встрече с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал должность президента России, он такого сказать не может. Дескать, они обсуждали вопрос признания Абхазии и следующие за этим риски для Белоруссии, однако к единому взгляду на проблему прийти так и не смогли.

Напомним, еще в 2009 году Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия уже давно должна была признать независимость Абхазии "из человеческих соображений". В СМИ появилась информация, что Россия не будет благодарить Белоруссию деньгами в случае принятия такого решения. После этого признания со стороны Минска так и не произошло.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии еще после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию и ввела свои войска, чтобы вернуть регионы под свой контроль. В соответствии со своими международными обязательствами Россия начала операцию по принуждению к миру и вытеснила грузинских военных из региона.