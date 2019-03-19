Кто научит молодых политиков

Наставниками кадрового проекта "ПолитСтартап" в этом году стали 770 политиков и политтехнологов. "Единая Россия" ищет и обучает молодую смену в 36 регионах – от Калининграда до Чукотки.

Среди наставников молодых впервые значатся четверо выпускников модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы, сообщила координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова. А в целом обучают начинающих политиков депутаты, руководители региональных отделений партии, специалисты по политическим технологиям.

"Все больше опытных политиков, политтехнологов и политконсультантов присоединяются к обучению молодежи, выявлению лучших и поддержке их становления на политическом поприще", – сказала Аршинова. Она сама тоже примет участие в обучении слушателей "ПолитСтартапа".

Лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании вместе с наставниками, а победители предварительного голосования смогут воспользоваться их помощью и консультациями при подготовке к сентябрьским выборам.





В число наставников вошли опытные партийные руководители, депутаты и эксперты – Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Александр Грибов, Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев, Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов.

По словам Аршиновой, обучение даст реальный шанс стать кандидатом на выборах в сентябре 2019 года. Ребята пройдут курс лекций и тренингов, обретут навыки проведения дебатов и избирательных кампаний.

Впервые кадрово-образовательный проект "Единой России" был запущен в 2018 году. Итогом стало избрание 87 молодых депутатов от "Единой России".

Регистрация на сайте politstartup.er.ru продлится до 30 апреля. Проект призван обновить кадры, в нем могут участвовать молодые люди в возрасте до 35 лет. К началу марта около двух с половиной тысяч человек подали заявки на участие в проекте.