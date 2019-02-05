"Кума Путина" заподозрили в госизмене
Политик
подозревается в государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины. Речь идет о съезде оппозиционной
партии "За жизнь", где Медведчук заявил о необходимости предоставления автономии Донбассу.
Генпрокуратура сочла это публичным призывом к изменению границ страны и поддержкой сепаратизма. Кроме того, в ведомстве считают, что таким образом политик помогает России вести подрывную деятельность на Украине.
Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" Незалежной. Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные связи в украинской политической элите и оказывает влияние на политику государства. Медведчук считается сторонником укрепления связей с Россией.
Лидера движения "Украинский выбор" называют кумом Владимира Путина. По некоторым сведениям, в 2004 году российский лидер вместе с женой Дмитрия Медведева Светланой крестили в Казанском соборе Санкт-Петербурга дочь Медведчука.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют несколько десятков человек.
Среди них – действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.
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