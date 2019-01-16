Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Среда 16 января
Лента новостей
21:53
В Башкирии эвакуировали детский сад
21:53
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
21:53
В Удмуртии мужчину арестовали за кражу лошадей из колхозов
21:34
Под Волгоградом мужчина утонул в собственном бассейне
21:27
В Иркутске вакцинация довела двух школьниц до реанимации
21:20
В Удмуртии после столкновения с грузовиком погиб водитель
21:15
Шикарная 35-летняя Ходченкова в купальнике довела россиян до исступления
21:09
Во Владивостоке мужчина вызвал машину скорой помощи и разбил ей стекло
21:01
В Среднеуральске на 2-летнего ребенка напала злая собака
20:43
Униженный скандальной певицей Соколовский разразился правдой об изменах
20:16
Во время сортировки мусора на тюменском заводе нашли труп
20:00
Лазарев оставил Киркорова позади в гонке за "Евровидение"
19:58
Под Омском при лобовом столкновении погиб человек
19:38
Под Нижним Новгородом иномарка сбила 10-летнего ребенка
19:18
В аварии под Астраханью пострадали 6 человек
19:11
Главных звезд шоу "Голос" отправили петь в придорожные караоке-бары
18:56
Тимати врезали за нелепое подражание Киркорову
18:26
Сенаторы отклонили закон об уточнении процедур банкротства
18:18
Единороссы помогли девочке-инвалиду из Самарской области
18:12
Бузова откровенно рассказала о планах с избранником
17:56
Испуганная Гузеевой Сябитова была избита
17:44
Под Москвой мужчина устроил подпольную оранжерею с коноплей
17:29
Чулпан Хаматова продает свидание с Филиппом Киркоровым
17:26
"Бездонная!": Бородина разоблачила разъевшуюся донельзя пышку из шоу "Дом-2"
16:39
Выполнить немедленно: Путин принял важное решение по взрыву в Магнитогорске
16:26
Истеричную Меган Маркл лишили свободы
16:18
"Режут, чистят, зашивают": звезда "6 кадров" рассказала о раке
16:09
Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
16:08
Вскрылась возмутительная ложь Галкина о состоянии жены-пенсионерки
15:50
В Москве эвакуировали сразу несколько школ
15:36
"А где любимый?": на фото ищут отца пятого ребенка Марии Порошиной
15:34
Создан убивающий рак пластырь
15:26
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
15:11
Затеявший ремонт Добрынин выкинул 93-летнюю мать вместе с мебелью
14:58
"Под ногтями чернозем": Моника Беллуччи опозорилась на красной дорожке
14:48
Из порно – в церковь: звезда фильмов для взрослых резко сменила работу
14:38
"Пришлось покинуть": Волочкова напугала неожиданным решением
14:36
Чубайс придумал новый способ обобрать россиян
14:23
В Москве умер известный артист
14:15
Ведущей "Орла и решки" припомнили поцелуи с Зеленским
14:05
Отравленную Пугачеву привезли в церковь в полотенце
14:03
Утяшева и Воля раскрыли секрет: Ждем чуда!
13:50
6 вариантов побега из России зимой
13:50
Законопроект о паллиативной помощи прошел первое чтение в Думе
13:42
В Башкирии в аварии с фурой погиб человек
13:30
Скандальные подробности ДТП с краснодарским судьей
13:20
Момент взрыва на заводе под Петербургом сняли на видео
13:16
На спасение побитого Малахова брошены все силы
13:11
Стало известно о расставании Маликовой с сыном миллиардера после провокации отца
13:06
Как мать программирует будущее своих детей
12:59
В Петербурге за угрозу устроить переворот ищут безработного
12:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года
12:39
Шарлатаны из "Битвы экстрасенсов" отстегивают Башарову по 500 тысяч в день
12:30
Под Оренбургом младенец утонул в кастрюле
12:24
При мощном взрыве под Петербургом пострадали люди (видео)
12:19
"Без трусов?": Навка в прозрачном платье ошеломила россиян
12:15
В Подмосковье обезьяна напала на девушку
12:12
"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
11:54
"Дерзкая и сексуальная": новый образ Захаровой восхитил россиян
11:51
Назван способ не платить за воду и электричество
11:35
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
11:31
"Его положено драть за уши": бывшая жена высказалась о Кончаловском
11:23
На Кубани пропала почтальон с деньгами
11:15
Красотка из "ВИА Гры" показала соблазнительную фигуру
11:06
"Кровь стынет": Песков рассказал об отношении Путина к мату
10:59
Лера Кудрявцева появилась в купальнике после возмутительного признания
10:52
На Урале собака набросилась на двухлетнюю девочку
10:47
Пострадали семеро: машина влетела в толпу на тротуаре
10:42
Раскрыта причина заразности рака
10:19
"Душа наружу": Фадеев шокировал неожиданным видео
10:10
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
10:09
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
10:07
В Москве женщина сняла в банке 5,8 миллиона и пропала
09:52
Эгоистичная Маркл испортила вечеринку Миддлтон
09:50
"Вот это да!": Галкин рассекретил интимный подарок жены
09:49
Бывший артист "Уральских пельменей" довел россиян до слез (видео)
09:18
У сбежавшей из России Медведевой обнаружилась зависимость
09:14
В Приамурье пригнали 11 вагонов взрывчатки
09:13
Инфицированная Пугачева оказалась на грани жизни и смерти
08:58
В Петербурге из-за прорыва трубы обварился мужчина
08:50
В Испании второй день ищут упавшего в колодец ребенка
08:43
Путин вывел на чистую воду властолюбивого Порошенко
08:29
Родившая Таня Терешина показала ребенка
08:27
15 погибших: террористы устроили бойню в пятизвездочном отеле
08:21
В Москве машина сбила вышедшего на дорогу после ДТП водителя
08:12
Революция под носом у Елизаветы II: нелепую Мэй окунули в лужу
07:47
В США умерла легендарная актриса
07:40
Найдено тело последней жертвы взрыва в Шахтах
07:02
За что "Мажор" Прилучный избил жену
01:04
Вся правда о женской интимной пластике
00:16
Конспирологов крепко приложили за миф о сговоре Трампа с Путиным
23:19
Ведущим Первого канала дали под дых за лицемерие
22:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тысячи человек
22:01
Отказавшийся от внебрачного ребенка актер Головин получит по полной
21:54
Карты раскрыты: Порошенко призвал к войне до победного конца
21:47
Украинский депутат заявился в Раду с фекалиями на носках
21:41
Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
21:39
Два гражданина Китая погибли при пожаре под Волгоградом
21:35
В Ижевске 45-летнюю женщину сбила иномарка
21:27
В Нижнем Тагиле на охраняемой стоянке сгорела ГАЗель
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Петросян увез молодую помощницу из России
Политика

Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины

Фото: www.globallookpress.com
Политический бизнесмен и человек, имеющий имидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданную роль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важную особенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированно проигрывает любому оппоненту во втором туре. 
прочитано 260 раз

1Именно этой особенностью кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" может воспользоваться Петр Порошенко. Действующий президент Украины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборной гонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, данный момент второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко, против Петра Порошенко. Подобная диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит его разгромное поражение на выборах президента Украины 2019.

ПО ТЕМЕ

Путин сделал строгое предупреждение наглому Порошенко

В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Последний шанс Порошенко

Внезапным козырем в рукаве президента Украины может стать откровенно враждебная ему "Оппозиционная платформа – За жизнь". Она собрала внутри себя разнородные и иногда совершенно враждебные друг другу группы политических интересов. Под руководством Виктора Медведчука - активного деятеля первого майдана и сторонника Тимошенко, платформа объединилась вокруг Юрия Бойко – самого рейтингового из открыто оппозиционных Киевской власти кандидатов.

Естественно, Медведчук, Левочкин, Робинович и другие соратники Бойко ставят в президентской гонке на Юлию Тимошенко и намерены сотрудничать именно с ней. Но внезапный взлет Порошенко и то, насколько он активно разыгрывает антироссийскую карту, может внести коррективы в планы этих политбизнесменов. Представители украинского истеблишмента умеют держать нос по ветру.

В данный момент идут активные торги между кандидатами за то, кто больше предложит оппозиционерам. Это неудивительно, ведь главная цель последних – возвращение в высшие эшелоны Украинской власти, а не победа на президентских выборах. Враждебность курсу Порошенко вряд ли оттолкнет Бойко и соратников, им не впервой сотрудничать с Петром Алексеевичем.

Враги на словах – друзья на деле

Еще летом 2018 года существовал план, в рамках которого Бойко изначально планировался в качестве спарринг-партнера Порошенко во втором туре выборов президента на Украине 2019. Идея заключалась в том, чтобы запугать жителей Центра и Запада Украины реваншем "агентов Путина".

Существование данной схемы косвенно подтверждалось и тем, что Бойко часто показывали на украинских телеканалах, в том числе на канале "Прямой", которые контролируется администрацией Порошенко. Подобная игра не могла проводится вслепую. Вероятнее всего Бойко вел первый этап своей кампании в тесном контакте с Порошенко, что и помогло ему набрать нужный рейтинг.

Таким образом, кулуарный альянс "Пророссийского кандидата" Юрия Бойко и действующего президента – это настоящая бомба. Она сможет дать Порошенко реальную возможность одержать победу на выборах президента Украины 2019.

16 января 2019, 23:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Война на пороге: США готовы нанести удар по России
Жуткие подробности покушения на Путина
В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко
Путина готовились убить в Сербии

Шоу-бизнес

"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков
Униженный скандальной певицей Соколовский разразился правдой об изменах
Занятая ребенком Боярская не заметила новую беременность

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ

Балерина попала в конфуз из-за стремления к идеальной фигуре
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева появилась в купальнике после возмутительного признания

Родившая летом блондинка впервые продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне

Что случилось с 83-летним артистом
Шоу-бизнес

Испуганная Гузеевой Сябитова была избита

Звезда "Давай поженимся!" жалеет, что "не включила мозг"

Гороскоп

За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье

Фоторепортажи

Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
У сбежавшей из России Медведевой обнаружилась зависимость
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
Убийца Тена раскрыл детали преступления

Регионы

Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru