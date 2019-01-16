Хитрый Порошенко собрал бомбу для выборов президента Украины

Политический бизнесмен и человек, имеющий имидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданную роль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важную особенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированно проигрывает любому оппоненту во втором туре.

1Именно этой особенностью кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" может воспользоваться Петр Порошенко. Действующий президент Украины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборной гонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, данный момент второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко, против Петра Порошенко. Подобная диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит его разгромное поражение на выборах президента Украины 2019.

Последний шанс Порошенко

Внезапным козырем в рукаве президента Украины может стать откровенно враждебная ему "Оппозиционная платформа – За жизнь". Она собрала внутри себя разнородные и иногда совершенно враждебные друг другу группы политических интересов. Под руководством Виктора Медведчука - активного деятеля первого майдана и сторонника Тимошенко, платформа объединилась вокруг Юрия Бойко – самого рейтингового из открыто оппозиционных Киевской власти кандидатов.

Естественно, Медведчук, Левочкин, Робинович и другие соратники Бойко ставят в президентской гонке на Юлию Тимошенко и намерены сотрудничать именно с ней. Но внезапный взлет Порошенко и то, насколько он активно разыгрывает антироссийскую карту, может внести коррективы в планы этих политбизнесменов. Представители украинского истеблишмента умеют держать нос по ветру.

В данный момент идут активные торги между кандидатами за то, кто больше предложит оппозиционерам. Это неудивительно, ведь главная цель последних – возвращение в высшие эшелоны Украинской власти, а не победа на президентских выборах. Враждебность курсу Порошенко вряд ли оттолкнет Бойко и соратников, им не впервой сотрудничать с Петром Алексеевичем.

Враги на словах – друзья на деле

Еще летом 2018 года существовал план, в рамках которого Бойко изначально планировался в качестве спарринг-партнера Порошенко во втором туре выборов президента на Украине 2019. Идея заключалась в том, чтобы запугать жителей Центра и Запада Украины реваншем "агентов Путина".

Существование данной схемы косвенно подтверждалось и тем, что Бойко часто показывали на украинских телеканалах, в том числе на канале "Прямой", которые контролируется администрацией Порошенко. Подобная игра не могла проводится вслепую. Вероятнее всего Бойко вел первый этап своей кампании в тесном контакте с Порошенко, что и помогло ему набрать нужный рейтинг.

Таким образом, кулуарный альянс "Пророссийского кандидата" Юрия Бойко и действующего президента – это настоящая бомба. Она сможет дать Порошенко реальную возможность одержать победу на выборах президента Украины 2019.