Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Порошенко назвал Путина грубым нарушителем международного права. Именно в таком ключе визит российского лидера в Крым оценили в Киеве, сообщает пресс-служба президента Украины.
Лидер Незалежной заявил, что поручил министерству иностранных дел страны
отреагировать на ситуацию. "Я хочу отдельно подчеркнуть и пусть нас
услышат в России – от этих визитов Крым российским не станет", —
заключил украинский лидер.
Напомним, Владимир Путин в пятницу, 23 ноября, провел расширенное заседание президиума Госсовета в отеле "Мрия" ("Мечта") в Ялте. Глава государства призвал добиваться исполнения его поручений, заложенных в майском указе, развивать медицину, образование, инфраструктуру и другие сферы.
Россиянам, подчеркнул президент, нужны конкретные результаты. "Именно прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", – добавил Путин.
Киев не дремлет: МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым pic.twitter.com/LBn2jU6VdD— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 ноября 2018 г.
Как писали "Дни.ру", несмотря на трудный период в отношениях России и Незалежной, Петр Порошенко продолжает контактировать с Владимиром Путиным, но делает это через лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Последний является посредником в общении глав государств.
Во всяком случае, так утверждают журналисты программы “Схема” на украинском ТВ, которые провели на эту тему специальное расследование. Репортеры выяснили, что Медведчук периодически встречается с Порошенко.
При этом
лидер "Украинского выбора" – кум Владимира Путина. Глава российского
государства вместе с женой премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой
крестили дочь политика Дарью в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2004
году.
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