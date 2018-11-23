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Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер Петр Порошенко рвет и мечет. Приезд Владимира Путина в Крым на заседание президиума Госсовета вызвал резкую критику главы Незалежной, который сделал хамское заявление адрес российского лидера.  
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Порошенко назвал Путина грубым нарушителем международного права. Именно в таком ключе визит российского лидера в Крым оценили в Киеве, сообщает пресс-служба президента Украины.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Лидер Незалежной заявил, что поручил министерству иностранных дел страны отреагировать на ситуацию. "Я хочу отдельно подчеркнуть и пусть нас услышат в России – от этих визитов Крым российским не станет", — заключил украинский лидер.

Напомним, Владимир Путин в пятницу, 23 ноября, провел расширенное заседание президиума Госсовета в отеле "Мрия" ("Мечта") в Ялте. Глава государства призвал добиваться исполнения его поручений, заложенных в майском указе, развивать медицину, образование, инфраструктуру и другие сферы.

Россиянам, подчеркнул президент, нужны конкретные результаты. "Именно прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", – добавил Путин.

Как писали "Дни.ру", несмотря на трудный период в отношениях России и Незалежной, Петр Порошенко продолжает контактировать с Владимиром Путиным, но делает это через лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Последний является посредником в общении глав государств.  

Во всяком случае, так утверждают журналисты программы “Схема” на украинском ТВ, которые провели на эту тему специальное расследование. Репортеры выяснили, что Медведчук периодически встречается с Порошенко.

При этом лидер "Украинского выбора" – кум Владимира Путина. Глава российского государства вместе с женой премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь политика Дарью в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2004 году.

Автор: Иван Поляков23 ноября 2018, 20:25

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