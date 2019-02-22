Захарова ответила на провокацию у Крымского моста

Официальный представитель МИД России рассказала об ответных мерах в случае новых провокаций в Керченском проливе. Мария Захарова заверила, что таковые допускаться не будут.

Дипломат выразила уверенность, что очередной провокации с участием кораблей ВМС Украины и наблюдателей из стран НАТО в Керченском проливе не будет. Об этом Захарова заявила в эфире "Первого канала".

Она отметила, что ведется соответствующая дипломатическая работа. "На второй вопрос уже дало ответ российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты после первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это, безусловно, будет и комментироваться и предприниматься шаги нашими правоохранительными органами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться не будут", – заверила Захарова.

Ранее стало известно, что у Крымского моста готовится новая провокация. Украинские военные хотели предпринять еще одну попытку прорыва, взяв на борт иностранных военных. О дерзких планах украинцев рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, в конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились из Черного моря к Керченскому проливу, подбираясь к Крымскому мосту. Судна опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, в связи с чем были задержаны, а моряки – арестованы.