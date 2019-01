У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность

Американские беспилотники-разведчики продолжают патрулировать акваторию Черного моря и побережье Крыма. В последние дни они особо активизировались.

Базирующиеся на авиабазе Суда Бэй на острове Крит самолеты радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon впервые одновременно проводили патрулирование. Их маршруты пролегали в непосредственной близости от Крымского моста.

Тем временем стало известно о том, что Германия намерена отправить свои корабли в Черное море для поддержки Киева. Об этом накануне, 30 января договорились заместитель министра обороны Украины и уполномоченного по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии. в украинском оборонном ведомстве уверены, что немецкие корабли будут сдерживать российскую агрессию на море.

На прошлой неделе вокруг Крымского моста летали около 20-ти беспилотников и самолетов. ВКС России дважды поднимались в воздух по плану "Перехват".

⚠️Intensive military activity over Black Sea: USNavy Boeing P-8A (168857) from NAS Sigonella, #USNavy Lockheed EP-3E (157316) and #USAF Boeing RC-135V (64-14841) from Souda Bay AB are making surveillance missions.

First time that we track 3 #US planes off #Crimea simultaneously pic.twitter.com/U7Jc8YWJyY