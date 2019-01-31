У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность
Американские беспилотники-разведчики продолжают патрулировать акваторию Черного моря и побережье Крыма. В последние дни они особо активизировались.
Базирующиеся на авиабазе Суда Бэй на острове Крит самолеты радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon впервые одновременно проводили патрулирование. Их маршруты пролегали в непосредственной близости от Крымского моста.
Тем временем стало известно о том, что Германия намерена отправить свои корабли в Черное море для поддержки Киева. Об этом накануне, 30 января договорились заместитель министра обороны Украины и уполномоченного по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии. в украинском оборонном ведомстве уверены, что немецкие корабли будут сдерживать российскую агрессию на море.
На прошлой неделе вокруг Крымского моста летали около 20-ти беспилотников и самолетов. ВКС России дважды поднимались в воздух по плану "Перехват".
⚠️Intensive military activity over Black Sea: USNavy Boeing P-8A (168857) from NAS Sigonella, #USNavy Lockheed EP-3E (157316) and #USAF Boeing RC-135V (64-14841) from Souda Bay AB are making surveillance missions.— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 30 января 2019 г.
First time that we track 3 #US planes off #Crimea simultaneously pic.twitter.com/U7Jc8YWJyY
Напомним, последний серьезный инцидент возле Крымского моста произошел 25 ноября 2018 года. В тот день три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в Азовское. Маршрут пролегал через российские территориальные воды.
Суда не предупредили пограничников ФСБ о проходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясь законным требованиям российской погранслужбы. Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя неделю суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января содержание под стражей им было продлено.
Теледива подобострастно смотрела на Федора Смолова
Фигуристка проводит отпуск в гипсе
Юморист ответил на критику актрисы
Сделано шокирующее заявление