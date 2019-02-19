Российским военным запретили пользоваться гаджетами

Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете военным раскрывать данные о своей службе, в том числе пользоваться гаджетами, передает телеканал "360".

Кроме того, военнослужащим запретили общаться с журналистами. Инициативу поддержали 408 депутатов, против не высказался никто, добавляет "ФедералПресс".



