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Политика

Украина в зоне риска: 7 ударов для беспечного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Петр Порошенко рассмешил весь мир заявлением о том, что Украине за годы его правления удалось выйти из зоны риска и обеспечить макрофинансовую стабилизацию. Главе Незалежной нужно снять розовые очки и взглянуть на страну не из окна бронированного лимузина, а выйти в народ, пообщаться с обнищавшими пенсионерами, взглянуть на остановленные заводы и спуститься в угольную шахту к полуголодным и работающим за копейки шахтерам. Dni.Ru решили любезно помочь Петру Алексеевичу беспристрастно оценить масштабы катастрофы, которую сейчас переживает Украина.

Продолжение: Украинцы пришли в ужас от растущей поддержки Путина
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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Начать стоит с предвыборных обещаний Петра Порошенко, касающихся войны на юго-востоке страны. Придя к власти, президент клялся и божился, что за три недели разгромит ополченцев Донбасса. Как видим, этого не произошло и сейчас сложившаяся ситуация кажется безвыходной: минские договоренности Киев положил под сукно и выполнять не собирается.

Угрозы, исходящие от этого тлеющего конфликта очевидны: дальнейшая деградация армии, которая вынуждена воевать со своим народом, огромные финансовые и репутационные издержки, которые несет Киев как на внутриполитической сцене, так и на международной арене.

Фото: www.globallookpress.com

ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ

Сколько граждан Украины выехало за границу в поисках лучшей жизни, а проще говоря, на заработки – точно никто не знает. По официальной информации из российских источников, только в нашу страну приехало около двух миллионов украинцев. Примерно столько же, а может быть, и больше сбежали из Незалежной в европейские государства и соседние страны СНГ.

Эксперты говорят, что демографическая ситуация на Украине близка к критической – в промышленности и на стратегических производствах не хватает рабочих рук. В будущем это может привести к тому, что в стране остановится производство товаров народного потребления и даже продовольствия. А это может привести к голодным бунтам.

КОРРУПЦИЯ ПОЖИРАЕТ УКРАИНУ

В годы правления Петра Порошенко коррупция захлестнула все сферы общественной жизни: взятки стали нормальной моделью поведения как простых граждан, так и госструктур. Причем, образец такой модели ввел в обиход сам президент, обещавший продать весь свой бизнес и отказаться от сверхдоходов.

Ничего этого не произошло: шоколадный король неплохо заработал только в этом году: фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях с тайными обществами, управляющими миром.

Фото: www.globallookpress.com

ПЕНСИОНЕРЫ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

О каком выходе из зоны риска можно говорить, когда пенсионеры на Украине вынуждены влачить нищенское существование. В день, когда Порошенко похвалялся своими экономическими успехами, стало известно, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума в стране  сократились за пять лет в два раза.

Лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук напомнил, что платить за коммунальные услуги при этом гражданам приходится по европейским тарифам. Стоит также добавить, что в 2018 году Украина была признана беднейшей страной Европы, забрав пальму первенства в этом грустном рейтинге у Молдавии.

Фото: www.globallookpress.com

УГРОЗА ПОТЕРИ ТРАНЗИТА

Еще один удар, который грозит Украине уже в краткосрочной перспективе – потеря транзита российского газа в Европу. С открытием второй нитки "Северного потока" Незалежная останется без значительной суммы, которая ежегодна составляет часть ее бюджета.

Несмотря на то, что европейские лидеры и, в первую очередь, Ангела Меркель периодически произносят мантры о том, что Украину нельзя лишать статуса страны-транзитера, когда газопровод заработает, об этом все дружно забудут. Российский газ нужнее всей Европе и тут уже будет не до Украины.

Фото: www.globallookpress.com

В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ

Набрав многомиллиардных кредитов в международных финансовых организациях, Украина неминуемо приближает свой дефолт. Если бы деньги МВФ шли на развитие производства или социальной сферы – было бы полбеды. Но, к сожалению, по данным украинских журналистов, большая их часть попросту разворовывается и оседает в оффшорах.

При этом Киев не торопится отдавать долги России, набранные еще при Викторе Януковиче. Объясняется это тем, что, дескать, Россия – страна-агрессор и мы ей ничего не должны. Но час расплаты по всем долгам когда-нибудь, наверняка, настанет и в этом случае дефолт Незалежной точно будет обеспечен.

Фото: www.globallookpress.com

МАЙДАН 4.0

Самой страшной угрозой для команды Порошенко остается новый Майдан. Народ Украины, конечно, терпеливый: пока что он принимает и повышение тарифов ЖКХ, и обесценивание гривны, и многое другое. Но, не исключено, что наступит час икс и людской гнев выплеснется на улицы. Причем, со времени Евромайдана такое уже было, но дважды протесты захлебнулись.

Михаил Саакашвили попытался чуть более года назад раскачать ситуацию и даже расставил палатки в центре Киева. Наконец, совсем недавно, перед началом отопительного сезона на Украине в нескольких крупных городах замерзшие жители уже начали жечь покрышки перед зданиями администраций.

В обоих случаях Петру Порошенко крупно повезло – протесты не переросли в массовые акции по всей стране. Поэтому президенту следует не хвастаться псевдоуспехами по выходу из зоны риска, а реально оценить ситуацию и покаяться перед своими согражданами. Тогда, глядишь, и удастся досидеть до выборов 31 марта.  

Автор: Александр Комаров12 января 2019, 10:02
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