Полная неразбериха: Череда казусов на большой встрече с Путиным (видео)
Сначала на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным опоздал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В зал, где должны были начаться переговоры, вошла турецкая делегация и российский лидер направился ей навстречу. Но среди турецких гостей почему-то не оказалась президента. Путин оглянулся и с недоумением протянул руку для приветствия одному из членов делегации.
«А где Эрдоган?»: Президент Турции опоздал на встречу с Путиным pic.twitter.com/pmpmJXcHrl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
Затем в начале встречи Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани возникли проблемы с системой перевода. Встреча не могла начаться из-за неработающей аппаратуры. "Нет перевода?" – поинтересовался Путин.
В ответ он получил недоуменное кивание членов иранской делегации, представители которой попытались самостоятельно разрешить возникшую техническую проблему. Пауза растянулась практически на полторы минуты.
«Нет перевода? Надо, чтобы переводчики включились»: Встреча Путина и Рухани в Сочи началась с проблем с синхронным переводом pic.twitter.com/nZKuCgpyC4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
Наконец, во время протокольного фото у президента Ирана возникла путаница. Хаса Роухани не сразу понял какую руку подавать для перекрестного рукопожатия Владимиру Путину. У стоявшего с другой стороны от российского президента Эрдогана такой проблемы не возникло.
Левая рука Рухани: Президент Ирана запутался в руках на церемонии открытия саммита по Сирии pic.twitter.com/6MHEbGXTtw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
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