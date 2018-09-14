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Регионы

Участники проекта "ПолитСтартап" стали депутатами

Фото: politstartup.er.ru
Каждый шестой молодой кандидат от "Единой России", участвовавший в проекте "ПолитСтартап", по итогам единого дня голосования стал депутатом. Об этом заявила координатор партии по направлению "Молодежная политика", депутат Госдумы Алена Аршинова.  
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Всего в единый день голосования на уровне заксобраний и административных центров избран 81 депутат моложе 35 лет. "Из них в заксобрания – 34, административные центры – 47, что составляет 10% от общего количества мандатов, полученных партией", – сказала Аршинова. На уровне представительных органов наибольшее число депутатов избрано в Башкортостане – девять человек, на уровне административных центров в лидерах оказались Белгородская область (девять), а также Волгоградская область и Якутия (по семь). 

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Парламентарий отметила, что лучшие результаты показали регионы, которые вели активную работу с молодыми кандидатами. Она привела в пример Республику Башкортостан, который стал субъектом Федерации с самым большим количеством участников проекта "ПолитСтартап" – 257 человек. "В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%", – заметила Аршинова. 

Активно участвовали в проекте и жители Ростовской области. Там "ЕР" получила 60% голосов при явке около 45%. Одним из рекордсменом на прошедших выборах стала Кемеровская область: при явке 65% единороссы взяли там 64,4% голосов. Также Аршинова отметила регионы, где представители молодежи вошли в первую тройку списка: Екатеринбург (24-летний гражданский активист), Белгород (Герой России), Якутск (педагог). 

Алена Аршинова. Фото: ER.RU

Там, где работа с молодыми людьми была поставлена хуже, результаты получились соответствующие. "В первую очередь это касается Иркутской области и Республики Хакасия", - конкретизировала депутат.  

"ПолитСтартап" – пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов. Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и умения на практике.  

Уже принято решение о продлении проекта в 2019 году. "Уверена, что в новом избирательном цикле наши региональные отделения активнее подключатся к кадровому проекту "ПолитСтартап" и привлекут в политический процесс самых активных и инициативных молодых людей", – резюмировала Аршинова.  

Фото: politstartup.er.ru

Единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.   

В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи депутатов Госдумы.    

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР" показала в регионах с высокой явкой.   

Автор: Иван Поляков14 сентября 2018, 12:25

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