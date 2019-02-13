Автоматические союзники: Путин переиграл всех с С-300
"Желание некоторых стран разместить на своей территории российское оружие – само по себе не новость. Все дело в том, что продукцию концерна "Алмаз-Антей" отличают высокие боевые характеристики и относительно невысокая стоимость. В вопросах сохранения национального суверенитета на сегодня первостепенную роль играют как раз средства ПРО/ПВО, которые вместе с размещением наших баз с большой долей вероятности окажутся там ”, – отметил Задорожный.
Он обратил внимание на то, что руководители большинства стран мира понимают, какой перед ними стоит выбор: либо покориться воле Вашингтона и отказаться от суверенитета, либо иметь надежную противовоздушную оборону для противодействия так называемому экспорту "американской демократии".
“Американцы обладают самым мощным в мире авианесущим флотом, а также флотом вооруженным крылатыми ракетами "Томагавк". В этих условиях отечественные системы ПВО являются универсальным противоядием против этих угроз ”, – заметил эксперт.
По его мнению, поставленные в прошлом году Сирии комплексы С-300 уже оказывают отрезвляющее действие на горячие головы в израильских ВВС, теперь они согласовывают с Москвой каждый свой шаг. Немало политических баталий развернулось вокруг поставок С-400 Турции, которая, к слову, является членом НАТО.
"Стоит отметить, что российская армия в скором времени должна завершить процесс перевооружения с С-300 на С-400, более того, на подходе завершение государственных испытаний системы С-500 "Прометей". Все это позволяет нашей стране использовать списанное оружие с пользой для дела, а именно переоборудовать его в экспортный вариант и выгодно продать. Немаловажным здесь является тот факт, что экспортные версии подобных систем настроены таким образом, что не могут быть применены против нас. В свою очередь это автоматически делает страны, их купившие, нашими союзниками", – подчеркнул Задорожный, добавив, что поставка комплекса С-300 Сирии не испортит отношения России с Израилем, которые являются масштабными и широкими. "Данное решение – наше право и право суверенной Сирии" , – заключил эксперт.
В любом случае, очевидно то, что решение Путина передать Дамаску зенитно-ракетный комплекс С-300 позволило сирийским властям "прикрыть" ключевые объекты, а также ограничить возможности Израиля и ряда западных стран по нанесению ударов в Сирии. Помимо этого, если же Россия откроет свои базы на севере Африки, то, пожалуй, это будет вполне адекватный ответ на постоянное приближение НАТО к нашим границам. Думается, что для того же Трампа – это станет довольно неожиданным.
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