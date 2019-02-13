Автоматические союзники: Путин переиграл всех с С-300

Как бы пафосно это ни звучало, но, судя по всему, российские системы ПВО меняют военно-политический расклад на Ближнем Востоке. В частности, Израиль забил тревогу по поводу развернутых в Сирии систем ПВО С-300. Кроме того, несколько северо-африканских стран вроде как сами просят Россию разместить на их территории наши военные базы. Как это отразится на балансе сил в регионе, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа (БВПА) Дмитрий Задорожный.

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