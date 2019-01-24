Рядом с посольством России в Сирии прогремел взрыв

В районе посольства России в Дамаске прогремел взрыв, передает telegram-канал bbbreaking со ссылкой на сирийское новостное агентство SANA. Подробности произошедшего устанавливаются.
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