Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершилась обсуждением соглашений, которых сторонам удалось достичь. Однако подписания соглашения и дорожных карт об углубленной интеграции России и Белоруссии вопреки ожиданиям не произошло.
Эксперты уверены, что причина кроется в демарше который якобы устроил белорусский лидер. Дескать, он заинтересован в решении, в первую очередь, экономических вопросов, а обсуждение вопросов обеспечения политической общности саботирует.
Ряд экспертов оценивают ситуацию весьма жестко. "Глобальный провал российской политики, что она не может найти себе надежных союзников в современном мире", – цитирует издание "Белсат" Сергея Николюка.
Впрочем, согласно официальной версии картина выглядит совершенно иным образом. "Очень плодотворно на самом деле поработали по целому ряду направлений", – заметил министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, большого прогресса удалось добиться в вопросах сельского хозяйства, связи, таможне и регулирования нефтяного рынка.
Следующий раунд переговоров должен состояться 20 декабря. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Состоится ли там подписание соглашения об интеграции России и Белоруссии пока не сообщается. Многие ждут, что и тут вертлявый Александр Лукашенко найдет как "заболтать" конкретные предложения.
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