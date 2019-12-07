"Не жилец": всплыли касающиеся Лукашенко тревожные вести

Политолог Сергей Николюк подробно рассказал о белорусско-российских отношениях. "Следует отметить, что только об экономической интеграции говорила белорусская сторона, а Россия всегда декларировала готовность предоставлять экономические преференции, но при условии более глубокой политической интеграции. Кроме того, необходимо помнить о феноменальной способности белорусской стороны забалтывать проблемы. Вся "углубленная интеграция" оговорена еще 20 лет назад в союзном договоре, но договоренности не выполнялись. Где гарантия, что история не повторится?", – цитирует эксперта БелГазета.
Кроме того, Николюк отметил, в чем состоит ключевая особенность экономических отношений России и Белоруссии. "Но самое печальное заключается в том, что белорусская модель без российских дотаций не жилец. Поэтому рано или поздно Россия дожмет Беларусь. С другой стороны, Россия не может потерять Беларусь, и хотя формально все карты у нее в руках, не все так просто. Не пойдет Россия навстречу Беларуси в экономических вопросах – и что дальше?", – заявил он.
Ранее Александр Лукашенко расставил все точки над i в вопросе объединения с Россией. Глава государства выступил с важным обращением к народу.
По словам политика, в состав России Белоруссия входить не собирается. По крайней мере, при нем. "Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал", – сказал он.
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