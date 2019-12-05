"Абсурд полный": Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией

Парламента и правительства Союзного государства России и Белоруссии не будет. С таким заявлением Лукашенко выступил перед депутатами. Речь главы государства транслировалась по всем каналам.



По словам Лукашенко, в состав России Белоруссия входить не собирается. По крайней мере, при нем. "Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал", – сказал он.

На тему общих парламента и правительства России и Белоруссии даже разговоров не ведется, заверил Лукашенко. С Москвой Минск обсуждает только экономические вопросы, политических тем на повестке дня нет, добавил он.

Лукашенко: Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Создал независимое государство, чтобы уложить в какой-то ящик с крестом и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда! Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России pic.twitter.com/6tPcFmql7T