"Абсурд полный": Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией

Парламента и правительства Союзного государства России и
Белоруссии не будет. С таким заявлением Лукашенко выступил перед депутатами. Речь главы государства транслировалась по всем каналам.
По словам Лукашенко, в состав России Белоруссия входить не собирается. По крайней мере, при нем. "Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал", – сказал он.
На тему общих парламента и правительства России и Белоруссии даже разговоров не ведется, заверил Лукашенко. С Москвой Минск обсуждает только экономические вопросы, политических тем на повестке дня нет, добавил он.
Лукашенко: Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Создал независимое государство, чтобы уложить в какой-то ящик с крестом и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда! Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России pic.twitter.com/6tPcFmql7T— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2019
Однако создание общего правительства и парламента предусмотрено Союзным договором 1999 года, под которым Лукашенко поставил подпись. Но времена изменились: нужно исходить "не из буквы, а из духа закона", прокомментировал белорусский лидер.
"Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный", – добавил президент.
Напомним, Москва и Минск вышли на финальный этап согласования дорожной карты по интеграции. Правительства двух стран должны решить ряд спорных вопросов, прежде всего они касаются энергетики.
Обсудить текущую повестку Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 7 декабря в Сочи. Эксперты называют предстоящие переговоры последним шансом для Союзного государства.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?