Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной

Словно в качестве ответа на попытки России заставить Белоруссию выполнить свою часть обязательств в белорусском обществе произошел настоящий взрыв национализма. Специалисты считают, что здесь действительно есть взаимосвязь. Агрессивную белорусизацию проводит сам Александр Лукашенко, и делает он это для исполнения своей тайной мечты.
"Лукашенко считает, что этот процесс будет контролироваться им и его семьей. И в конце концов он приведет к тому, что сохранится субсидиарная модель экономики, потому что Россия не захочет разрушать интеграцию и вынуждена будет платить деньги. А с другой стороны – сохранится полная политическая независимость, выражающаяся в строительстве национального государства и в заигрывании с Западом", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Богдан Безпалько.
При этом Александр Лукашенко уверен, что заигрывание с националистами не приведет к его отстранению от власти, что произошло на Украине. Думать так президенту Белоруссии позволяет тот факт, что все рычаги управления страной сосредоточены в руках его семьи.
"Приемлемое союзное государство Беларуси и Россией - это когда Россия вступает в состав Беларуси" - Лукашенко. pic.twitter.com/fMVfjudXfK— Selvestor Vivat (@S_vivat) December 24, 2019
"По большому счету, он постоянно подчеркивает имидж простого колхозного парня, который вот может и словечко на белорусском ввернуть, и матом выругаться в адрес наблюдателя, и сына своего не забывает, таскает его постоянно везде, умиляется, и президенту Путину мешки с картошкой дарит и сало, и так далее. То есть он такой рубаха-парень, который "свой в доску" белорус", – заметил политолог.
"Он надеется на то, что эти процессы будут контролируемыми с его стороны", – раскрыл эксперт желания Александра Лукашенко.
В частности, президент Белоруссии уже пробует влиять на интенсивность процесса белорусицаии. Об этом говорит, в частности, проведение в Минске Дня вышиванки. "Ведь это копия украинского Дня вышиванки. Сейчас для многих вышиванка, к сожалению – это вещь уже хоть и красивая, но вызывающая идиосинкразию просто потому, что она ассоциируется с таким агрессивным и примитивным национализмом. А в Белоруссии вот ее праздник проводят и разрешают", – подчеркнул Богдан Безпалько.
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