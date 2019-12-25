Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной

Проблемы, то и дело возникающие при интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства, по мнению многих экспертов, однозначно указывают на сопротивление этому процессу Александра Лукашенко. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с "Дни.ру" раскрыл истинное желание белорусского лидера, которое тот пытается скрыть.

Словно в качестве ответа на попытки России заставить Белоруссию выполнить свою часть обязательств в белорусском обществе произошел настоящий взрыв национализма. Специалисты считают, что здесь действительно есть взаимосвязь. Агрессивную белорусизацию проводит сам Александр Лукашенко, и делает он это для исполнения своей тайной мечты.

"Лукашенко считает, что этот процесс будет контролироваться им и его семьей. И в конце концов он приведет к тому, что сохранится субсидиарная модель экономики, потому что Россия не захочет разрушать интеграцию и вынуждена будет платить деньги. А с другой стороны – сохранится полная политическая независимость, выражающаяся в строительстве национального государства и в заигрывании с Западом", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Богдан Безпалько.

При этом Александр Лукашенко уверен, что заигрывание с националистами не приведет к его отстранению от власти, что произошло на Украине. Думать так президенту Белоруссии позволяет тот факт, что все рычаги управления страной сосредоточены в руках его семьи.

"Приемлемое союзное государство Беларуси и Россией - это когда Россия вступает в состав Беларуси" - Лукашенко. pic.twitter.com/fMVfjudXfK — Selvestor Vivat (@S_vivat) December 24, 2019

"По большому счету, он постоянно подчеркивает имидж простого колхозного парня, который вот может и словечко на белорусском ввернуть, и матом выругаться в адрес наблюдателя, и сына своего не забывает, таскает его постоянно везде, умиляется, и президенту Путину мешки с картошкой дарит и сало, и так далее. То есть он такой рубаха-парень, который "свой в доску" белорус", – заметил политолог.

"Он надеется на то, что эти процессы будут контролируемыми с его стороны", – раскрыл эксперт желания Александра Лукашенко.

В частности, президент Белоруссии уже пробует влиять на интенсивность процесса белорусицаии. Об этом говорит, в частности, проведение в Минске Дня вышиванки. "Ведь это копия украинского Дня вышиванки. Сейчас для многих вышиванка, к сожалению – это вещь уже хоть и красивая, но вызывающая идиосинкразию просто потому, что она ассоциируется с таким агрессивным и примитивным национализмом. А в Белоруссии вот ее праздник проводят и разрешают", – подчеркнул Богдан Безпалько.