"Украинские танки на Кубани": Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на заявление украинского журналиста Романа Цымбалюка. Корреспондент спросил о расформировании Донецкой и Луганской народных республик.



Роман Цымбалюк участвует в пресс-конференции Владимира Путина уже несколько лет, каждый раз делая провокационные заявления. Не изменил себе корреспондент и в этот раз. "У нас действительно нет проблем с тем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение", – сказал он.



Журналист спросил Путина о ситуации в Донбассе. Цымбалюк поинтересовался, когда будут расформированы "оккупационные администрации" в Донецке и Луганске.

Власти в Донецке и Луганске – не "оккупационные администрации", а законные органы, сформированные по результатам выборов, подчеркнул Путин. Иностранных войск на территории народных республик нет, добавил президент.

Цымбалюк: У меня нет проблем с работой в России, но если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение

Путин: Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е? pic.twitter.com/Um86O6CWHU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019

Напомним, что большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в 15-й раз. Она проводится в Центре международной торговли в Москве. На мероприятии представлен весь спектр СМИ – от крупных мировых агентств до региональной прессы.





Пресс-конференции Путина проходят с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался с журналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось три часа и 45 минут.

Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В прошлом году в пресс-конференции приняли участие 1702 журналиста.