Счет идет на месяцы: тяжело больному Порошенко отвели срок

Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться.



По некоторым данным, у экс-президента Украины серьезное заболевание. Сообщалось, что Порошенко страдает сахарным диабетом. Арест и помещение под стражу могут нанести сокрушительный удар по здоровью политика.



Вопрос должен решиться в скором времени, считает политолог Дмитрий Джангиров. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен разобраться со своим предшественником в ближайшие четыре месяца – до нового саммита в нормандском формате.

Порошенко как опытный политик чувствует, что тучи над ним сгущаются, уверен эксперт. "Вчера переписал весь свой аграрный бизнес на сына", – рассказал эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.

Арест Порошенко будет означать начало выполнения Зеленским минских соглашений, заявил Джангиров. "Есть чем заняться нашему президенту", – добавил эксперт.

Британский журналист Оливер Кэрролл пишет, что уголовное дело, открытое ГБР в отношении Порошенко, может расколоть украинское общество.



- Как может "расколоть общество" посадка человека, у которого самый высокий антирейтинг в стране?!

Это наоборот сплотит наше общество!�� pic.twitter.com/pxxA09Eo1M — Zinaida (@ZinaidaUa) November 20, 2019

Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля. К следственным органам Порошенко относится презрительно и игнорирует вызовы на допрос. Тем не менее, политик переписал активы на старшего сына.

Напомним, саммит в нормандском формате прошел в понедельник, 9 декабря. Лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились продолжить разведение войск в Донбассе и обменяться заключенными по формуле "всех на всех". Следующий раунд переговоров состоится через четыре месяца.