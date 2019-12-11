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Политика

Счет идет на месяцы: тяжело больному Порошенко отвели срок

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
Над Петром Порошенко нависла серьезная угроза. В ближайшие месяцы жизнь бывшего главы государства Украины может кардинально измениться. 
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По некоторым данным, у экс-президента Украины серьезное заболевание. Сообщалось, что Порошенко страдает сахарным диабетом. Арест и помещение под стражу могут нанести сокрушительный удар по здоровью политика.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Вопрос должен решиться в скором времени, считает политолог Дмитрий Джангиров. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен разобраться со своим предшественником в ближайшие четыре месяца – до нового саммита в нормандском формате.

Порошенко как опытный политик чувствует, что тучи над ним сгущаются, уверен эксперт. "Вчера переписал весь свой аграрный бизнес на сына", – рассказал эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.

Арест Порошенко будет означать начало выполнения Зеленским минских соглашений, заявил Джангиров. "Есть чем заняться нашему президенту", – добавил эксперт.

Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных делах. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля. К следственным органам Порошенко относится презрительно и игнорирует вызовы на допрос. Тем не менее, политик переписал активы на старшего сына.

Напомним, саммит в нормандском формате прошел в понедельник, 9 декабря. Лидеры России, Германии, Франции и Украины договорились продолжить разведение войск в Донбассе и обменяться заключенными по формуле "всех на всех". Следующий раунд переговоров состоится через четыре месяца.
11 декабря 2019, 21:21

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
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Тело без головы: загадочная смерть московского фотографа 
ГАЗЕТА РУ 1 час назад

Фото: РИА Новости
КОММЕНТАРИИ 4
В Московской области найдено обезглавленное тело. Жертвой оказался 36-летний мужчина — он пропал после того, как 30 ноября поехал с приятелем в Подмосковье, где хотел пофотографировать животных на тепловизор. После этого на связь он не выходил. Изначально следствие подозревало в убийстве супругу погибшего, однако эта версия не подтвердилась.
В Щелковском районе Подмосковья жительница Москвы после нескольких дней поисков нашла обезглавленный труп своего мужа. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
По данным издания, в ночь на 30 ноября 36-летний Николай Чудаков поехал из Москвы в деревню Никифорово Московской области, чтобы пофотографировать животных на недавно купленный тепловизор. Вместе с ним отправился его товарищ. По приезде Николай углубился в лес вместе с прибором, оставив автомобиль на обочине, а приятель, будучи нетрезвым, пошел смотреть дом в деревне, который планировал приобрести.
Когда утром следующего дня Николай Чудаков не вышел на связь, его супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы. Однако и сама решила с вместе с родственниками прочесать лес рядом с остановкой, где был найден автомобиль мужа.
Через двое суток после начала поисков, 10 декабря, родные мужчины, обследуя тропинки, нашли рядом с опушкой обезглавленное тело Николая — оно лежало на животе и было прикрыто курткой. Рядом находилась отрезанная голова.
Николай и Юлия прожили вместе 16 лет — вместе они воспитывали двоих детей. Мужчина до последнего времени работал на нефтяном промысле вахтовым методом в должности помощника бурильщика, тепловизор стоимостью 160 тыс. рублей он купил на премию. У Юлии — собственная фирма по продаже мебели: как отмечает «МК», семья была в хорошем материальном положении.
Поначалу у правоохранителей возникли вопросы к жене убитого, однако вскоре все подозрения были сняты. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Убийство“. Следователями-криминалистами с применением специальной техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее, в мае 2019 года, стало известно о жестокой расправе жителя Подмосковья над собственной матерью — она отказалась дать ему денег. Предполагаемый злоумышленник убил женщину, а чтобы ее не опознали, отрубил голову и руки. Как стало известно «МК», обезглавленный труп с отсеченными кистями 16 мая обнаружил случайный прохожий в кустах в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района.
Правоохранителям удалось выяснить личность погибшей — это была 59-летняя Наталья Судакова, уроженка города Гай Оренбургской области, к тому времени уже месяц находившаяся в федеральном розыске как без вести пропавшая. Следователи по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего сына женщины.
В ходе допросов он рассказал, что приехал с детьми и матерью в столичный регион несколько лет назад. С супругой мужчина был в ссоре — она проживала в Смоленской области. Семья поселилась в съемной квартире, которую оплачивала мать предполагаемого злоумышленника. Однако в доме происходили постоянные ссоры из-за денег. В итоге пенсионерка нашла себе работу в Мытищах, где фирма предоставила комнату в общежитии.
11 марта 2019 года она поехала навестить внуков. Там между ней с сыном произошел конфликт, после они помирилась, но мужчина решил отомстить.
Он приготовил веревку и предложил отвезти женщину на личном автомобиле домой в Мытищи. Не доезжая до места назначения, он притворился, что машина сломалась, затем достал из багажника веревку, подсел к матери на заднее сиденье и накинул петлю на шею.
Когда мать перестала дышать, мужчина накинул ей капюшон на голову, чтобы в дороге она выглядела как живая и не вызвала подозрений. По пути мужчина стал искать место, где можно избавиться от трупа. Он пару часов колесил по городу, после чего поехал в Сергиево-Посадский район и спрятал тело женщины в кустах.
На следующий день он вернулся к месту тайника и припасенным заранее топором отрубил женщине голову и руки. Затем отправился в комнату общежития убитой, забрал все ценные вещи и деньги — продав ценности, он купил новую мебель в съемное жилье. Спустя некоторое время тревогу забила комендант, она написала заявление в полицию, после чего Наталью Судакову объявили в розыск.
По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

П.С.
Дорогие Украинцы, вы по прежнему хотите войти в состав Москвы, где в Подмосковье валяются безголовые жители ?
Подумайте пожалуйства, своей головой пока она ещё цела!
1

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