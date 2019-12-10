Патриарх Кирилл будет лично отпевать Лужкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет лично отпевать скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Чин отпевания состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, передает телеканал "Царьград".
О том, что Лужков умер, стало известно во вторник. Бывший градоначальник скончался в клинике в Мюнхене, где ему проводили операцию на сердце. Он ушел из жизни, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Политику было 83 года.
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