Готов ударить: решительный Путин довел украинцев до припадка

Реализация этих планов затруднительна, сценарий
маловероятен, признали американские аналитики. По их мнению, если бы Россия
вынашивала такие идеи, то сделала бы это в начале конфликта. Но расслабляться
украинцам не стоит, нагнетает Stratfor.
Действия Кремля в отношении Украины зависят от поддержки Киева со стороны США и НАТО, заявил сотрудник аналитической компании Юджин Чаусовский. Москве понадобится 20-30 тысяч солдат только на начальной фазе операции, подсчитал он.
"В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат – или даже более того", – считает Чаусовский.
Не проходит и дня, чтобы заведенные милитаристской пропагандой украинцы не боролись с "российской агрессией". Правда, чаще всего это происходит на кухнях и диванах. Другие отчаянно сражаются с Кремлем в своих блогах в социальных сетях.
Теперь все ясно. Украина является «островом невезения» просто потому, что сначала ее захотел захватить Путин, а потом ещё и возненавидел Трамп! А сами украинцы ни в чем не виноваты�� pic.twitter.com/iPcgT2dmfu— Юлия Витязева (@Vityzeva) November 3, 2019
По мнению политолога и сторонника Майдана Виталия Портникова, Владимир Путин хочет видеть Украину частью нового государства вместе с Белоруссией и Казахстаном.
Создание нового государства – главный политический проект Путина, полагает сторонник Майдана. "Считает, этим должно закончиться его президентство", – рассказал Портников о "планах" российского лидера.
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