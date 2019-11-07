Готов ударить: решительный Путин довел украинцев до припадка

Украинцев накрыло очередное обострение. Им чудится, что на них готовится напасть Россия. Страхи и переживания жителей Незалежной подогрел расположенный в США частный аналитический центр Stratfor. Американцы предупредили: Владимир Путин может пробить сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.



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