План Путина: объявлено о присоединении Украины к России

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина стала частью нового государства, куда также войдут Белоруссия и Казахстан. С таким заявлением выступил киевский политолог и сторонник Майдана Виталий Портников.



По его мнению, Кремль нацелен на ликвидацию украинской государственности. На первом этапе Москва хочет сделать Киев членом Евразийского экономического союза, считает Портников. "А потом – в состав нового союзного государства России, Украины, Белоруссии и Казахстана", - заявил политолог в интервью журналу "Країна".



Портников уверен: создание нового государства – главный политический проект Владимира Путина. "Считает, этим должно закончиться его президентство", – добавил сторонник Майдана.

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