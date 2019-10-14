План Путина: объявлено о присоединении Украины к России

По его мнению, Кремль нацелен на ликвидацию украинской
государственности. На первом этапе Москва хочет сделать Киев членом
Евразийского экономического союза, считает Портников. "А потом – в состав
нового союзного государства России, Украины, Белоруссии и Казахстана", -
заявил политолог в интервью журналу "Країна".
Портников уверен: создание нового государства – главный политический проект Владимира Путина. "Считает, этим должно закончиться его президентство", – добавил сторонник Майдана.
Новость дополняется.
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
С каким актёром вы бы переспали?
Когда умер мой отец
Какое ваше отношение к Инцесту?
Почему рак массово съедает людей?
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Привередливый муж
Ваше отношение к многоженству
Самая любимая советская комедия в США