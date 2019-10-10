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Политика

Обнаглевший Зеленский поставил дерзкое условие Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после прекращения огня в Донбассе. При этом украинские войска за последние дни несколько раз обстреляли позиции ополченцев. 
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В СМИ Незалежной в очередном обострении обвиняют народные республики Донбасса. Однако в Донецке и Луганске фиксируют: обстрел ведется со стороны украинских силовиков.

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На этом фоне слова Владимира Зеленского выглядят особенно цинично. Называя условием встречи с Владимиром Путиным прекращение огня, президент Незалежной забывает упомянуть, что перемирие нарушают украинские войска.

Россия же неоднократно заявляла, что стороной конфликта не является, и призывала Киев разговаривать о мирном урегулировании напрямую с Донецком и Луганском. В украинском руководстве что при Петре Порошенко, что при Владимире Зеленском от переговоров с ДНР и ЛНР отмахиваются.

По признанию Зеленского, он сомневается, что прямая встреча с Путиным возможна. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – сказал украинский лидер журналистам.

Для мирного урегулирования необходима прежде всего воля Киева, однако украинские власти пока не способны даже на развод войск в двух населенных пунктах. 7 октября отведение сил сорвалось в Петровском и Золотом. Находившиеся там радикалы отказались покинуть позиции, власти вынуждены были уступить. 

Отвод войск должен был состояться в рамках реализации пресловутой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. Предполагается, что Киев вернет контроль над границей с Россией после предоставления региону особого статуса. 

Автор: 10 октября 2019, 12:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ты еще спасибо скажи,если с тобой встречаться захотят.
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