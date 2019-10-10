Обнаглевший Зеленский поставил дерзкое условие Путину

В СМИ Незалежной в очередном обострении обвиняют народные
республики Донбасса. Однако в Донецке и Луганске фиксируют: обстрел ведется со
стороны украинских силовиков.
На этом фоне слова Владимира Зеленского выглядят особенно цинично. Называя условием встречи с Владимиром Путиным прекращение огня, президент Незалежной забывает упомянуть, что перемирие нарушают украинские войска.
Россия же неоднократно заявляла, что стороной конфликта не является, и призывала Киев разговаривать о мирном урегулировании напрямую с Донецком и Луганском. В украинском руководстве что при Петре Порошенко, что при Владимире Зеленском от переговоров с ДНР и ЛНР отмахиваются.
По признанию Зеленского, он сомневается, что прямая встреча с Путиным возможна. "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", – сказал украинский лидер журналистам.
Зафиксирован обстрел со стороны ВCУ по направлению посёлка Спартак, произведено 2 выстрела из СПГ, используется стрелковое оружие pic.twitter.com/AWCuLvFsvB— Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) October 8, 2019
Для мирного урегулирования необходима прежде всего воля Киева, однако украинские власти пока не способны даже на развод войск в двух населенных пунктах. 7 октября отведение сил сорвалось в Петровском и Золотом. Находившиеся там радикалы отказались покинуть позиции, власти вынуждены были уступить.
Отвод войск должен был состояться в рамках реализации пресловутой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе. Предполагается, что Киев вернет контроль над границей с Россией после предоставления региону особого статуса.
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