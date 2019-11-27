Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского

Предстоящие переговоры в нормандском формате соберут за одним столом лидеров России, Германии, Франции и Украины впервые с 2016 года. А для Владимира Путина и Владимира Зеленского это станет первой личной встречей. Ожидается, что мировые лидеры попытаются убедить украинского президента выполнить обязательства, которые Киев взял на себя в рамках минских соглашений.
Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный источник сделало неожиданное заявление о переговорах Путина и Зеленского. Помимо встречи двух президентов на полях саммита, близка к 100% вероятность того, что у политиков состоится разговор наедине.
Отмечается, что двусторонние консультации глав государств практиковались и тогда, когда Украиной руководил Петр Порошенко. Однако Зеленский может получить от Путина приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.
Ранее возможность двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока ясно только, что будет нормандский формат. Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.
"Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки", – подчеркнул Песков.
Напомним, что переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря. Этот саммит станет первым, на котором произойдет личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты с осторожностью ждут итогов мероприятия.
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