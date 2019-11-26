Переговоры с Путиным закончились унижением для Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в Париже. Однако президенты России и Украины поддерживают связь и до беседы за столом переговоров лидеров стран нормандской четверки. Они взаимодействуют посредством телефонных звонков.
По сообщению пресс-службы Кремля, политики обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей Украины, которые были задержаны за участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Поднимались и другие вопросы, в частности взаимоотношения двух государств в газовой сфере. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
В офисе президента Украины подчеркнули, что Зеленский в разговоре с Путиным отметил необходимость возвращения вооружения, оборудования и документов с кораблей-нарушителей. Это требование дало повод для критики украинского лидера. "Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент", – на своей странице в "Телеграме" написал телеведущий Владимир Соловьев.
Уникальное фото: Зеленский набирает номер Путина, чтобы потребовать назад унитазы.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 25, 2019
Съемка ГРУ pic.twitter.com/j6ftLFor8W
Таким образом, Зеленский пережил очередное унижение накануне встречи с Путиным. Все чаще эксперты, журналисты, оппоненты и сторонники действующего украинского лидера публично ставят под сомнение его профессионализм и способность принимать решения.
Ранее в разговоре с "Дни.ру" публицист Николай Стариков отметил, что Украина пытается втянуть Россию в "туалетный" скандал. Он подчеркнул, что Москва на провокации Киева реагировать не должна – не стоит ни оправдываться, ни пытаться что-то доказать.
"Правильная, с моей точки зрения, позиция такая: "Скажите спасибо, что Россия вернула вам корабли, которые нарушили российские границы". На этом точка. Никакого обсуждения здесь быть не должно", – подчеркнул Стариков.
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