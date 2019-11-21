Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку

Знатную истерику в прямом эфире на телевидении устроил
бывший мэр города Александровск, ныне подконтрольного Луганской республике,
Николай Греков. По его мнению, встреча в Нормандском формате – это опасная
карточная игра, а оппоненты Зеленского – опытные "шулеры", которые
обманут неопытного президента на раз-два.
Лидеры России, Германии и Франции будут давить на украинского коллегу и выкручивать ему руки, заставляя принять невыгодные Киеву условия, полагает Греков. "Ничего хорошего от этого не ожидаю", - сказал он в эфире телеканала ATR.
Президент России Владимир Путин делает все, чтобы украинский лидер попался на крючок, продолжил Греков. "Пусть поговорят о прекращении огня, обменяют пленных ребят, но не надо нести ахинею и затягивать в петлю Украину", – заключил он.
Саммит в Нормандском формате предположительно пройдет 9 декабря. На днях Россия вернула Киеву три корабля ВМС Украины, задержанные во время прошлогодней ноябрьской провокации в Керченском проливе.
Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать pic.twitter.com/BZkBQnXgDj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 18, 2019
Также завершился отвод войск на двух участках в Донбассе. Для этого Владимиру Зеленскому пришлось выезжать на линию фронта и вести разъяснительные беседы с окопавшимися там националистами. Тем не менее военные ДНР сообщают, что украинская армия продолжает обстреливать республику.
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