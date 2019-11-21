Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку

Предстоящий саммит в Нормандском формате вызывает у украинцев опасения. Некоторые из них уверены: встреча окончится плачевно для Украины, упорно не желающей выполнять минские соглашения, а Владимир Зеленский фактически станет мальчиком для битья.



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