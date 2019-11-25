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Политика

Зеленскому поставили жесткое условие перед встречей с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров в нормандском формате 9 декабря. Он потребовал от главы Украины переменить свою миролюбивую риторику на нечто более агрессивное и бескомпромиссное.
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Украинский ведущий Игорь Кондратюк обязан своей популярностью программам "Караоке на майдане" и "Украина мае талант (У Украины есть талант. – Прим. ред.)", в которой он сидел в жюри. Однако, как оказалось, может он похвастаться и весьма строгими и жесткими политическими убеждениями, с высоты которых он может давать советы даже президенту страны.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Я бы Зеленскому советовал всю эту риторику после 9 декабря менять", – заметил Кондратюк. "Россия – агрессор. На этой риторике надо держать граждан Украины в сознании того, чтоб у нас не было раздвоения личности", – добавил ведущий. По его словам, с марта 2014 года Украина находится в состоянии войны. В то, что у нынешнего президента есть шансы ситуацию изменить, журналист не верит.

"Зеленский сделал попытку. Она ничем не закончилась", – подчеркнул Игорь Кондратюк.

Он добавил, что перевести взаимодействие Киева и Москвы в конструктивное русло президенту Украины помешают сами граждане Украины. Дескать, пойти на примирение "на условиях Путина" они будут не согласны.

Отметим, предстоящая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского заставила многих радикально настроенных националистов начать переживать за будущее их движения на Украине. Люди, построившие свою политическую карьеру на критике России, опасаются, что Москва и Киев смогут найти общий язык и начать конструктивное взаимодействие, чего раньше не удавалось из-за активного сопротивления украинской стороны.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована на 9 декабря. В этот день в Париже должны состояться переговоры лидеров стран нормандской четверки.

Автор: 25 ноября 2019, 10:53

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