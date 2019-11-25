Зеленскому поставили жесткое условие перед встречей с Путиным

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров в нормандском формате 9 декабря. Он потребовал от главы Украины переменить свою миролюбивую риторику на нечто более агрессивное и бескомпромиссное. прочитано 298 раз Украинский ведущий Игорь Кондратюк обязан своей популярностью программам "Караоке на майдане" и "Украина мае талант (У Украины есть талант. – Прим. ред.)", в которой он сидел в жюри. Однако, как оказалось, может он похвастаться и весьма строгими и жесткими политическими убеждениями, с высоты которых он может давать советы даже президенту страны. ПО ТЕМЕ "Те же танцы": скандалиста Зеленского поставили на место Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер "Я бы Зеленскому советовал всю эту риторику после 9 декабря менять", – заметил Кондратюк. "Россия – агрессор. На этой риторике надо держать граждан Украины в сознании того, чтоб у нас не было раздвоения личности", – добавил ведущий. По его словам, с марта 2014 года Украина находится в состоянии войны. В то, что у нынешнего президента есть шансы ситуацию изменить, журналист не верит. "Зеленский сделал попытку. Она ничем не закончилась", – подчеркнул Игорь Кондратюк. Он добавил, что перевести взаимодействие Киева и Москвы в конструктивное русло президенту Украины помешают сами граждане Украины. Дескать, пойти на примирение "на условиях Путина" они будут не согласны. Отметим, предстоящая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского заставила многих радикально настроенных националистов начать переживать за будущее их движения на Украине. Люди, построившие свою политическую карьеру на критике России, опасаются, что Москва и Киев смогут найти общий язык и начать конструктивное взаимодействие, чего раньше не удавалось из-за активного сопротивления украинской стороны. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована на 9 декабря. В этот день в Париже должны состояться переговоры лидеров стран нормандской четверки.

Геннадий Куприянов 25 ноября 2019, 10:53 Автор: