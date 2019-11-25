Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию

Россия все годы белорусской независимости спонсировала
экономику соседней республики: скидки на газ, кредиты, доступ к российскому
рынку. Лукашенко сполна "отблагодарил" Москву: когда пришло время для
реальной интеграции, Батька принялся ее тормозить, выставляя Кремлю условия.
Восточного соседа Лукашенко называет главным союзником, а Запад периодически критикует. Но в отличие от России, сближаться с Евросоюзом белорусский лидер готов без предварительных условий.
Об этом Лукашенко объявил в ходе встречи с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии Анны Линде и Пекку Хаависто. "Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении", - обратился президент к дипломатам.
Если с ЕС белорусский лидер готов договариваться без предварительных условий, то к Москве у Лукашенко целый список требований. Прежде всего, в Минске ждут компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере. В результате обнуления экспортных пошлин и повышения пошлин на добычу "черного золота" его цена для соседней республики увеличилась. В белорусском руководстве подсчитали, что за шесть лет страна потеряет 11 миллиардов долларов.
Кроме того, Лукашенко требует скидки на газ, привилегированных условий на российском рынке для белорусских производителей и очередного кредита. Уладить все спорные вопросы Минск требует до 8 декабря, когда планируется подписать "дорожную карту" по дальнейшей интеграции.
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