Проговорившийся о любовницах Лукашенко угодил в скандал

На днях президент республики посетил Витебскую область. В привычной манере темпераментный Александр Лукашенко принялся отчитывать чиновников. Речь зашла о трудоустройстве по блату.
Глава государства запретил назначать на руководящие должности на местных предприятиях родственников и любовниц. "Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда", – сказал Лукашенко.
Слова Батьки возмутили белорусов. Комментаторы в Сети напомнили, что буквально на днях он назначил старшего сына Виктора вице-президентом Национального олимпийского комитета. До этого отпрыск президента стал его помощником по вопросам нацбезопасности.
Другие пользователи пошутили, что у политика монополия на назначение родственников в госорганы. "Лукашенко пусть начнет с себя. Попристраивал сыновей своих на хлебные места", – отметила комментатор с ником Larisa.
В свою очередь Андранник Бурджиев уличил Александра Лукашенко в демагогии. "По факту у Батьки рыльце в пушку", – заметил он.
«Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда»: Лукашенко и кадровая политика pic.twitter.com/RLz2KOIAm3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 22, 2019
В последнее время тема любовниц волнует белорусского лидера все больше. В этом году Лукашенко не раз отчитывал чиновников за кумовство. В преддверии парламентских выборов он предостерег власть имущих от включения родственников и близких в партийные списки.
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