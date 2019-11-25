"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории

Минск несет ответственность за Калининград, сказал Лукашенко.
Такое отношение к прибалтийскому региону у Белоруссии было еще в советское
время, таким же остается по сей день, подчеркнул глава республики.
Белорусский лидер признался, что часто говорит об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину. "Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего", – сказала Лукашенко губернатору региона.
По его словам, Калининградская область могла стать частью Белоруссии, разговоры об этом ходили в советское время. Может, и хорошо, что в Москве не решились на той шаг, заявил Лукашенко, вспомнив о передаче Крыма в состав Украины. "Неправильно сделали", – подчеркнул Батька.
Между тем многих экспертов настораживает сам факт активных контактов Александра Лукашенко с российскими губернаторами. Белорусский лидер затеял опасную игру, ведь общаться с главами регионов за спиной у Владимира Путина – явное неуважение к российскому лидеру, считает политолог Сергей Марцелев в беседе с "Белорусской правдой".
На белорусский народ Лукашенко смотрит совсем другими глазами. pic.twitter.com/YcXv1rZzx7— Svirsky1 (@svirsky1) November 22, 2019
На недавней встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным Батька разоткровенничался: дескать, Россия для белорусов – больше, чем просто страны. "Это и наша Россия", – сказал президент.
Поведение Лукашенко Марцелев назвал "куртуазным подхалимажем". Показной лестью белорусский лидер демонстрирует, что ментально остается "подданным империи СССР, где все нити вели в Москву", считает эксперт.
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