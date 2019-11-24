Зеленский принял роковое решение для Украины

Законопроект о свободном рынке земли украинский парламент принял в первом чтении в середине ноября. До конца года должно состояться второе, окончательное рассмотрение документа. Практически ни у кого нет сомнений, что подконтрольная президенту Зеленскому Верховная рада одобрит его инициативу.
Против законопроекта выступает подавляющее большинство украинцев. Наибольшее возмущение вызвала вероятная продажа черноземов в иностранные руки. Бывший депутат Надежда Савченко уверена: скандальная инициатива президента уничтожит страну в ее нынешнем виде.
Украина просуществует максимум четыре года, полагает она. "У нас не будет свободы, и цена нашей жизни не будет стоить абсолютно ничего", – сказала политик в эфире телеканала КРТ.
Схожего мнения придерживается политолог Вадим Карасев. Ранее он заявил, что западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей на высокие места в органах власти Украины. Если Зеленский разрешит иностранцам скупать украинскую землю, то они возьмут под контроль правительство и Верховную раду, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.
Зеленский пообещал, что решение о продаже черноземов в руки иностранцев не будет приниматься без учета мнения украинцев. Глава государства пообещал провести референдум.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Как вы встречаете новый год?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Женщина рак
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Отдать дочь на балет
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Кто в шоу-бизнесе гей?