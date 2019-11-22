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Политика

"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Дело против Петра Порошенко не продвинулось ни на шаг, несмотря на то, что у власти давно находятся его прямые оппоненты. Эксперты считают, что это однозначно указывает на совместную работу на первый взгляд противоборствующих политических сил.
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Для значительной части украинского общества не непреложным фактом является утверждение, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, совершал огромное число преступлений с целью личной наживы и увеличения власти в своих руках. Однако пока эти обвинения не выливаются в решения суда и сроки.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Поиском улик, обвинениями и другой общественной работой в попытке сдвинуть с мертвой точки дело против Петра Порошенко едва ли не в одиночку занимается юрист Андрей Портнов, а также его команда. Уполномоченные органы, как успел заметить он сам, по каким-то причинам свою активность не проявляют.

"Почти три месяца в стране работает правительство и новый прокурор. За это время ни в одном министерстве не начата инвентаризация украденных командой Порошенко активов и природных ресурсов, а Генеральным прокурором не сделано ни одного шага по офшорам фигуранта, его отмытым доходам, аресту активов и возврату украденного", – цитирует издание "Политнавигатор" юриста.

Из-за подобных промедлений у ряда экспертов возникают подозрения, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко в действительности представляют не два противоборствующих лагеря, а являются частью единого механизма и по мере сил друг другу помогают. В данном случае действующий глава государства прикрывает своего проворовавшегося предшественника.

"Тотальная согласованность действий двух политических команд по легализации и сохранению похищенного", – оценил действующую схему Андрей Портнов.

Автор: 22 ноября 2019, 20:37

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