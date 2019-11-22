"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко

Для значительной части украинского общества не непреложным фактом является утверждение, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, совершал огромное число преступлений с целью личной наживы и увеличения власти в своих руках. Однако пока эти обвинения не выливаются в решения суда и сроки.
Поиском улик, обвинениями и другой общественной работой в попытке сдвинуть с мертвой точки дело против Петра Порошенко едва ли не в одиночку занимается юрист Андрей Портнов, а также его команда. Уполномоченные органы, как успел заметить он сам, по каким-то причинам свою активность не проявляют.
"Почти три месяца в стране работает правительство и новый прокурор. За это время ни в одном министерстве не начата инвентаризация украденных командой Порошенко активов и природных ресурсов, а Генеральным прокурором не сделано ни одного шага по офшорам фигуранта, его отмытым доходам, аресту активов и возврату украденного", – цитирует издание "Политнавигатор" юриста.
Из-за подобных промедлений у ряда экспертов возникают подозрения, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко в действительности представляют не два противоборствующих лагеря, а являются частью единого механизма и по мере сил друг другу помогают. В данном случае действующий глава государства прикрывает своего проворовавшегося предшественника.
"Тотальная согласованность действий двух политических команд по легализации и сохранению похищенного", – оценил действующую схему Андрей Портнов.
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