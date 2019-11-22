"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко

Дело против Петра Порошенко не продвинулось ни на шаг, несмотря на то, что у власти давно находятся его прямые оппоненты. Эксперты считают, что это однозначно указывает на совместную работу на первый взгляд противоборствующих политических сил.

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