Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев поделился своим мнением относительно предстоящей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он уверен, что ничего хорошего от переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже Украине ждать не приходится.



Европейские, российские и украинские политики и эксперты замерли в ожидании переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые должны состояться 9 декабря в Париже. Именно в этот момент произойдет первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, в связи с чем многие украинцы переживают – как бы их глава государства не ударил в гряз лицом.

"Ничего хорошего от этого позорного шоу не жду ни с какой стороны", – поделился своими переживаниями Айдер Муждабаев. Он спрогнозировал, как во время переговоров будет вести себя Владимир Путин. По мнению заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, тот будет трепать Владимира Зеленского по плечу и говорить о том, что рад с ним встретиться. "Это будет выглядеть весьма ужасно", – заранее распереживался за образ президента Украины Муждабаев.

Также он усомнился, что перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского последний окажется достаточно подготовлен. У российской же стороны, уверен эксперт, будут на руках все козыри. "ФСБшные психологи полностью Зеленского считали, портрет психологический у них полностью закончен", –цитирует издание "Политнавигатор" Айдера Муждабаева.

Он добавил, что, по его мнению, своим отношением к Владимиру Зеленскому Владимир Путин попытается дискредитировать его в глазах украинцев. Отметим, такая сосредоточенность на фигуре главы государства характерна ,в первую очередь, для украинской политической традиции. Российская же сторона неоднократно показывала и словом, и делом, что нацелена именно на результат, а не на внешние эффекты.