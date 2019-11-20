Зеленского поймали на повторении за Порошенко

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже оборудования, вплоть до плафонов и унитазов, с задержанных во время провокации в Керченском проливе украинских кораблей. Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с "Дни.ру" отметил, что такая реакция украинских СМИ не должна вызывать удивления. прочитано 110 раз Три украинских корабля – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" – нарушили российскую границу и вторглись в ее территориальные воды 25 ноября 2018 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Он, как отмечают эксперты, и был непосредственным автором провокации в Керченском проливе. ПО ТЕМЕ "Детский сад": Зеленского разнесли за нелепые оправдания Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины Как бы то ни было, российское руководство приняло решение вернуть суда Украине. Специалисты уверены, что это был своего рода жест доброй воли, а также аванс, который Москва выдала Киеву в преддверии переговоров в нормандском формате. В ответ украинская сторона продемонстрировала, что так и не научилась адекватно реагировать на встречные шаги. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявил, что с возвращенных кораблей была снята электроника, плафоны, розетки и унитазы. Новость активно начали тиражировать украинские журналисты. Украинские катера идут в Одессу черепашьим ходом, потому что на них кипит напряжённая работа по демонтажу всего, начиная с розеток и кончая унитазами, чтобы по прибытию в порт приписки показать иностранным журналистам, какие россияне варвары. — Голос Мордора (@spacelordrock) November 20, 2019 Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" назвал такую реакцию закономерной. "У украинских СМИ есть определенного рода повестка, которую они должны отрабатывать. Это одна из ее частей", – констатировал эксперт. Он добавил, что данный случай далеко не первый, когда украинские журналисты демонстрируют свою четкую идеологическую направленность. "СМИ работают по той схеме, которая была характерна для эпохи Порошенко. Ничего там с приходом команды Зеленского не поменялось. И пока я, если честно, не вижу никаких предпосылок к тому, что там какие-то изменения будут происходить", – рассказал Армен Гаспарян. "Тональность СМИ, она как была ярко выраженной антироссийской, она ровно таковой и остается", – заключил он.



Геннадий Куприянов 20 ноября 2019, 17:28 Автор: